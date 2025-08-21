AI के नाम पर नौकरियां छीनने चला था ये बैंक, यूनियन ने पलट दी बाजी! अब मांगनी पड़ी कर्मचारियों से माफी
AI के नाम पर नौकरियां छीनने चला था ये बैंक, यूनियन ने पलट दी बाजी! अब मांगनी पड़ी कर्मचारियों से माफी

AI की दुनिया तेजी से बढ़ रही है. जहां एक ओर लोगों ने इसे अपनी आ जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, वहीं, इस कारण कई लोगों की नौकरियों पर खतरा भी मंडराने लगा है. हालांकि, इसी वजह से अब एक जाने-मानें बैंक को अपने कर्मचारियों से माफी मांगनी पड़ी है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:47 PM IST
AI के नाम पर नौकरियां छीनने चला था ये बैंक, यूनियन ने पलट दी बाजी! अब मांगनी पड़ी कर्मचारियों से माफी

ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक (CBA) ने अपने 45 कस्टमर सर्विस कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करने का फैसला वापस ले लिया है. पहले बैंक ने सोचा था कि इन सभी कर्मचारियों की जगह नई AI तकनीक इस्तेमाल करेगा, लेकिन देश की बड़ी फाइनेंस यूनियन के विरोध के बाद बैंक को अपना ये फैसला बदलना पड़ा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनियन ने बैंक के खिलाफ एक सरकारी वर्कप्लेस रिलेशंस ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी. उनका कहना था कि बैंक ने कॉल्स की असली संख्या को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी. CBA ने कहा कि उसका वॉयस बॉट हर हफ्ते करीब 2,000 कॉल्स कम कर देता है, लेकिन यूनियन का कहना है कि कॉल्स की संख्या तो बढ़ रही थी, जिससे कर्मचारियों को ओवरटाइम करना पड़ा और यहां तक कि टीम लीडर्स को भी कॉल्स का जवाब देना पड़ा.

बैंक ने मांगी माफी
CBA बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमने उन कर्मचारियों से माफी मांगी है जिनकी नौकरियां खतरे में थीं. उन्होंने माना कि बैंक को इन नौकरियों का सही तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए थी.' शुरुआत में बैंक ने सोचा था कि ये नौकरियां अब जरूरी नहीं हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सभी पहलुओं को ठीक से नहीं देखा था. इसी वजह से ये नौकरियां असल में जरूरी थीं. प्रवक्ता ने यह भी बताया कि जिन कर्मचारियों पर असर पड़ा है, उन्हें तीन ऑप्शन दिए गए हैं- अपनी पुरानी नौकरी में बने रहना, कंपनी में किसी दूसरी पोस्ट के लिए आवेदन करना, या फिर कंपनी छोड़ना.

OpenAI से मिलाया हाथ
CBA बैंक के CEO मैट कॉमिन चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो. इसी वजह से उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ही एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक ने OpenAI के साथ साझेदारी की है. इसका मकसद है कि ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए ऐसे स्मार्ट AI टूल्स लाए जाएं जो काम को आसान और बेहतर बना सकें. बता दें कि इस समय दुनिया के कई बैंक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि AI का इस्तेमाल उनके काम में कैसे असर डालेगा, खासकर नौकरियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

भारत में निकाली जा रही नौकरियां
ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले तीन से पांच सालों में दुनियाभर के बैंक करीब दो लाख नौकरियां खत्म कर सकते हैं. इसकी वजह है AI, जो अब वो काम करने लगा है जो पहले लोग किया करते थे. रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस और ऑपरेशंस से जुड़ी नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है. यूनियन ने कहा कि CBA का फैसला वापस लेना उनके सदस्यों के लिए एक बड़ी जीत है. उन्होंने ट्रिब्यूनल में बताया कि बैंक ने ये साफ नहीं किया कि किन वजहों से इन नौकरियों को बेकार माना गया. यूनियन ने यह भी कहा कि जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये नौकरियां खत्म की जा रही थीं, उसी समय बैंक भारत में ऐसे ही काम के लिए नए लोगों को भर्ती कर रहा था, खासकर मैसेजिंग से जुड़े कामों के लिए.

;