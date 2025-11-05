Advertisement
सरकार का कहना है कि यह बैन बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के नकारात्मक प्रभावों, गलत कंटेंट और एल्गोरिदम-आधारित लत से बचाने के लिए जरूरी है. अब जो भी टेक कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन्हें A$50 मिलियन (करीब ₹286 करोड़) तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:49 AM IST
इस देश में जिसने चलाया Facebook, Instagram, YouTube, Reddit तो लगेगा ₹2,86,96,23,500 जुर्माना, जानिए क्यों

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दुनिया का पहला ऐसा कदम उठाया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है. अब इस लिस्ट में Reddit को भी शामिल कर लिया गया है. यह नया नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा. सरकार का कहना है कि यह बैन बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के नकारात्मक प्रभावों, गलत कंटेंट और एल्गोरिदम-आधारित लत से बचाने के लिए जरूरी है. अब जो भी टेक कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन्हें A$50 मिलियन (करीब ₹286 करोड़) तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगेगा बैन
इस बैन के तहत अब तक 9 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया गया है. इनमें शामिल हैं- Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit और Kick (Live Streaming Platform). ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बताया कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य सोशल इंटरैक्शन को बढ़ावा देना है और यही कारण है कि इन्हें बैन की लिस्ट में जोड़ा गया है.

बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी बताया गया बैन
ऑस्ट्रेलिया की eSafety Commissioner, जूली इनमैन ग्रांट (Julie Inman Grant) ने कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना उन्हें “सीखने और विकसित होने का असली मौका” देगा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद “छिपे हुए एल्गोरिदम और अंतहीन स्क्रॉल डिजाइन” बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालते हैं. इसलिए, बच्चों को कुछ सालों तक इन प्लेटफॉर्म्स से दूर रखना उन्हें बेहतर मानसिक संतुलन और आत्मनिर्भरता देगा.

किन प्लेटफॉर्म्स को बैन से छूट मिली
हालांकि, सभी प्लेटफॉर्म्स को इस बैन में शामिल नहीं किया गया है. WhatsApp, Discord, Roblox, Lego Play, Google Classroom और YouTube Kids को फिलहाल छूट दी गई है. सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स शिक्षा या सीमित इंटरैक्शन पर केंद्रित हैं और इनमें सोशल मीडिया जैसा एक्सपोजर नहीं होता.

बच्चों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस
ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर एनीका वेल्स (Anika Wells) ने कहा कि यह फैसला बच्चों को “डिजिटल कंट्रोल से आजाद कराने” के लिए लिया गया है. उनके मुताबिक, “यह कदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह एक मतलबपूर्ण बदलाव (meaningful difference) लाने की कोशिश है.”

बैन लागू करने की चुनौती
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनियां इस बैन को कैसे लागू करेंगी. सरकार के मुताबिक, इसके लिए कुछ विकल्पों पर विचार चल रहा है, जैसे- आधिकारिक ID डॉक्यूमेंट से उम्र सत्यापन, पैरेंटल अप्रूवल सिस्टम और फेसियल रिकग्निशन तकनीक. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन तरीकों में डेटा प्राइवेसी और गलत पहचान का खतरा है. हाल की रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि ये सभी तकनीकें अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं.

जनता और विशेषज्ञों की राय
एक तरफ ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई वयस्क इस बैन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बच्चों को “सोशल कनेक्शन से दूर कर देगा”. कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इससे बच्चे ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ओर जा सकते हैं जहां निगरानी बहुत कम होती है. उनका सुझाव है कि सरकार को हानिकारक कंटेंट की निगरानी और डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

YouTube पर भी बदला फैसला
शुरुआत में YouTube को इस बैन से छूट मिली थी, लेकिन बाद में सरकार ने फैसला बदल दिया. जुलाई में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि 10 से 15 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा हानिकारक कंटेंट YouTube पर दिखाई देता है. इसलिए अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे YouTube वीडियो तो देख सकेंगे, लेकिन खुद अकाउंट बनाकर वीडियो अपलोड या कमेंट नहीं कर पाएंगे.

बैन से बचने के लिए देश छोड़ने की तैयारी
एक ऑस्ट्रेलियाई YouTuber फैमिली, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ने यह घोषणा की है कि वे यूके (UK) शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उनकी 14 वर्षीय बेटी कंटेंट बनाना जारी रख सके. इस फैसले ने ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया फ्रीडम और पैरेंटल कंट्रोल पर नई बहस छेड़ दी है.

