/सोशल मीडिया पर बच्चों की एंट्री बंद! ऑस्ट्रेलिया के इस नियम से Tim Cook हुए प्रभावित, बोले- दुनिया के लिए मिसाल

डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बीच बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर कई देशों में सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने से रोक लगाया गया. अब ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले की तारीफ हो रही है. टेक जगत के दिग्गज और ऐप्पल के पूर्व CEO टिम कुक ने भी ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले की तारीफ की है.
ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 के दिसंबर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया था. ऑस्ट्रेलिया ऐसा कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बना था. अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि टिम कुक ने इस फैसले को दुनिया के लिए मिसाल बताया है.
दरअसल, आस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने कैलीफोर्निया स्थित ऐप्पल पार्क में टिम कुक से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टिम कुक ने उन्हें काफी समय दिया और सोशल मीडिया को लेकर ऑस्ट्रेलिया की ओर से किए गए काम को दुनिया में सबसे आगे यानी वर्ल्ड-लेडिंग बताया है.
एंथनी अल्बानीज की टिप्पणी पर ऐप्पल से प्रतिक्रिया मांगी गई. ऐप्पल के एक प्रवक्ता के मुताबिक, टिम कुक ने आस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात पर खुशी जाहिर की. उन्होंने एंथनी अल्बानीज को ऐप्पल की कुछ नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी.
ऐप्पल के अनुसार, इनमें बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए मजबूत और आसान कंट्रोल शामिल हैं. इन फीचर्स की सहायता से माता-पिता बच्चों के ऑनलाइन एक्सपीरियंस को ज्यादा सुरक्षित तरीके से मैनेज कर सकते हैं.
बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर दुनिया के कई देशों में नियम कडे किए जा रहे हैं. यूरोपियन कमीशन ने भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों का प्रस्ताव रखा है.
कनाडा में सरकार ने जून में एक डिजिटल सेफ्टी बिल पेश किया था. इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. हालांकि, ऐसे प्लेटफॉर्म को कुछ छूट मिल सकती है जो बच्चों की सुरक्षा से जुडी तय शर्तों को पूरा करते हैं.
ग्रीस ने अप्रैल में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया था. वहां प्लेटफॉर्म्स को 1 जनवरी 2027 से ऐसे यूजर्स को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था लागू करनी होगी, वरना उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
इंडोनेशिया ने भी मार्च से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू करना शुरू किया है. शुरुआत में यह नियम बच्चों के लिए हाई रिस्क माने जाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया गया है.
मलेशिया में भी 6 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने की प्रक्रिया शुरू की गई है. वहीं पुर्तगाल में संसद ने 13 से 16 साल की उम्र के यूजर्स के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी करने वाले कानून को मंजूरी दी है.
तुर्की ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून पास किया है. इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ अतिरिक्त नियम भी लागू किए गए हैं.
दुनिया के अलग अलग देशों में उठाए जा रहे इन कदमों से साफ है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा जिम्मेदारी डालने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.