AI का 'खतरनाक' कारनामा! हत्या के मामले में वकील ने कोर्ट में पेश कर दिए मनगढ़ंत दस्तावेज, जज के सामने मांगनी पड़ी माफी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पहुंच अब कई क्षेत्रों में हो चुकी है. कहीं पर इसका सही तो कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन इसका लगत इस्तेमाल कितना भारी पड़ सकता है, इसकी मिसाल हाल ही में एक अदालत में देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया में एक गंभीर आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. AI के कारण इस मामले में 24 घंटे की देरी हुई. इस मामले को लेकर एक वरिष्ठ वकील को जज से माफी तक मांगनी पड़ी. आप भी जब AI का यह कारनामा सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. आपको यकीन नहीं होगा की AI ऐसा भी कर सकता है.

क्या है पूरा मामाला?

यह पूरा मामाला ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है. यहां एक हत्या के आरोप से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान अदालत में जो कानूनी दस्तावेज दाखिल किए, उनमें ऐसे फैसलों और कोट्स का जिक्र था जो असल में कभी थे ही नहीं. दरआसाल, वकील ने कोर्ट में हत्या के आरोपी को बचाने में अपने तर्क को मजबूत करने के लिए कई पुराने फैसलों का हवाला दिया. लेकिन जब कोर्ट ने इनका बारीकी से मिलान किया, तो पता चला कि कुछ केस और कोट्स पूरी तरह फर्जी है. इसका मतलब वे किसी असली अदालत के रिकॉर्ड में थे ही नहीं. यह पूरी तरह मनगढ़ंत थे.

वकील ने मानी पूरी जिम्मेदारी

दरअसल, कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने खुद आगे आकर माना कि यह उनसे बड़ी गलती हुई है. उन्होंने जज से माफी मांगते हुए कहा कि दस्तावेज तैयार करते समय सही तरीके से जांच नहीं हो सकी. उन्होंने यह भी माना कि ये सभी दस्तावेज AI टूल की मदद से बनाए गए थें. लेकिन उसमें दी गई जानकारी को पूरी तरह जांचा नहीं गया था. वकील ने अदालत से कहा कि उनका गलत इरादा नहीं था, लेकिन लापरवाही जरूर हुई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी.

जज ने दी सख्त चेतावनी

जज ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अदालत में पेश की जाने वाली हर जानकारी की पूरी जिम्मेदारी वकील की होती है. अगर कोई तकनीकी साधन इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे मिली जानकारी की अलग से जांच करना जरूरी है. बिना जांचे AI से निकली बातों को अदालत में रखना न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ माना जा सकता है. टेक्नोलॉजी मददगार हैं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए.

दुनिया में बढ़ रही ऐसी घटनाएं

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई अलग-अलग देशों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. यहां भी वकीलों ने AI टूल से तैयार कानूनी जानकारी पर भरोसा कर लिया और बाद में वह गलत निकली. कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया गया है. क्योंकि अदालत में पेश की गई हर जानकारी का सही होना बेहद जरूरी होता है. गलत या नकली फैसलों का हवाला देने से केस की दिशा बदल सकती है और न्याय प्रभावित हो सकता है. यही वजह है कि अदालतें अब AI के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई हैं.

