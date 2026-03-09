Australia में एडल्ट वेबसाइट्स पर लगा 'बैन'! उम्र छिपाने के लिए लोग कर रहे हैं VPN का जुगाड़, जानें क्या है नया कानून

Advertisement
Australia Adult Content Ban: ऑस्ट्रेलिया में आज से इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह बदल गई है. बच्चों को अश्लील और एडल्ट कंटेंट से बचाने के लिए सरकार ने नए 'Australia Online Safety Law' लागू कर दिए हैं. जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कई एडल्ट वेबसाइट्स ने अपनी सर्विस ही ब्लॉक कर दी है. अब वहां के लोगों में VPN (Virtual Private Network) डाउनलोड करने की ऐसी होड़ मच गई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:43 PM IST
Australia Adult Content Ban: ऑस्ट्रेलिया में आज (9 मार्च 2026) से ऑनलाइन सिक्योरिटी के नए नियम लागू हो गए हैं. इन नियमों के तहत अब एडल्ट वेबसाइट्स को देखने के लिए यूजर्स को अपनी उम्र की सही-सही जानकारी देनी होगी. सरकार के इस सख्त रुख के बाद दुनिया की बड़ी एडल्ट वेबसाइट्स ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विसेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है. अब आलम यह है कि अपनी प्राइवेसी बचाने और इस नियम को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बड़े पैमाने पर VPN (Virtual Private Network) का सहारा ले रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में देखते ही देखते VPN की मांग में जबरदस्त इजाफा हो गया है. लोग धड़ल्ले से VPN डाउनलोड कर रहे हैं, जिसके बाद ऐप स्टोर के चार्ट्स में ये टॉप पर पहुंच गया है.

सरकार ने क्यों लागू किए नए नियम?

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इंटरनेट पर बच्चों और टीनएजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई कम उम्र के बच्चे भी आसानी से एडल्ट कंटेंट तक पहुंच जाते थे, जिससे उन्हें बचाने के लिए उम्र की जांच जरूरी कर दी गई. अब ऐसी वेबसाइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कंटेंट सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकें.

वेबसाइटों के सामने आई नई चुनौती

नए नियम लागू होने के बाद कई वेबसाइटों के सामने टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं. कुछ प्लेटफॉर्म का कहना है कि हर यूजर की सही उम्र पता करना आसान नहीं है और इससे लोगों की प्राइवेसी को भी खतरा है. इसी वजह से कई साइटों ने फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से आने वाले यूजर्स का एक्सेस रोक दिया है. कड़े नियमों और भारी जुर्माने के डर से कई बड़ी वेबसाइट्स ने खुद ही ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विस बंद कर दी है.

अचानक बढ़ा VPN का इस्तेमाल

सरकार के इन रिस्ट्रिक्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया में VPN ऐप्स की मांग तेजी से बढ़ गई है. VPN की मदद से यूजर अपनी इंटरनेट लोकेशन बदल सकते हैं, जिससे वे दूसरे देश के यूजर की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं. इसी कारण कई लोग बैन वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए VPN का इस्तेमाल करने लगे हैं.

लोगों के बीच शुरू हुई बहस

नए नियमों को लेकर देश में बहस भी तेज हो गई है. कुछ लोग इसे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे इंटरनेट की आजादी और प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सख्त नियम लागू होने के बाद लोग अक्सर नए रास्ते खोज लेते हैं, जिससे रिस्ट्रिक्शन का असर कम हो सकता है.

बदल सकता है इंटरनेट का इस्तेमाल

इन नए नियमों के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बदलता हुआ नजर आ रहा है. जहां एक ओर सरकार इसे सिक्योरिटी के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी ओर यूजर्स नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इस बैन से बचने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नियम कितना प्रभावी रहता है.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

