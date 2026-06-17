दुनिया के सबसे अमीर इंसान और पहले ट्रिलियनेयर (Trillionaire) एलन मस्क की रॉकेट कंपनी SpaceX ने पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में कदम रखते ही इतिहास रच दिया है. शेयर बाजार में लिस्ट होते ही कंपनी की मार्केट वैल्यू $2.5 ट्रिलियन (करीब 200 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गई है, जिसने इसे अमेरिका की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है.
इस कामयाबी के तुरंत बाद, ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर शख्स और माइनिंग टायकून जीना राइनहार्ट ने SpaceX में $1 बिलियन (1 अरब डॉलर) से ज्यादा का बड़ा स्टेक खरीदकर सबको हैरान कर दिया है. जीना ने मस्क की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा है कि एलन ने इतिहास में वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं. आइए जानते हैं इस महा-डील के पीछे का पूरा सच और जीना राइनहार्ट का पूरा बयान.
जीना राइनहार्ट की प्राइवेट कंपनी हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग (Hancock Prospecting) मुख्य रूप से लोहे (Iron Ore) के बिजनेस के लिए जानी जाती है. लेकिन इस बार उन्होंने अपने पारंपरिक बिजनेस से बाहर निकलकर अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया है. कंपनी की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि वे मस्क के विजन पर बड़ा दांव लगा रहे हैं क्योंकि मस्क न सिर्फ भविष्य की कल्पना करते हैं बल्कि उसे हकीकत में बदलते भी हैं. राइनहार्ट ने इस ओवरसब्सक्राइब्ड और बेहद लोकप्रिय आईपीओ (IPO) में एलोकेशन मिलने पर खुशी जाहिर की है.
जीना राइनहार्ट ने एलन मस्क की खुलकर तारीफ की और उन्हें दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से दो को खड़ा करने के लिए बधाई दी. उन्होंने मस्क की सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) में निभाई जा रही भूमिका और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को सबसे आगे रखने के प्रयासों को भी सराहा. राइनहार्ट के मुताबिक, हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग हमेशा ऐसे उद्योगों में निवेश करना पसंद करती है जिसका नेतृत्व समझदार, मेहनती, देशभक्त और असाधारण लोग कर रहे हों और एलन मस्क इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं.
स्पेसएक्स का पुराना रिकॉर्ड इस निवेश की सबसे बड़ी वजह बना. यह साल 2008 में लिक्विड-फ्यूल रॉकेट को ऑर्बिट में भेजने वाली और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी. इसके अलावा, साल 2019 में स्टारलिंक (Starlink) के जरिए बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड सैटेलाइट नेटवर्क तैनात करके इसने दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम बदल दिया है. आज स्पेसएक्स दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्पेस, कनेक्टिविटी और एआई (AI) तीनों सेग्मेंट्स पर एक साथ काम कर रही है.
जीना राइनहार्ट ने अपने बयान के आखिर में एलन मस्क के एक जरूरी संदेश को भी साझा किया, जिसमें सरकारी नौकरशाही (Bureaucracy) पर हमला बोला गया था. स्पेसएक्स इस बात का बड़ा उदाहरण है कि जब सरकारी नियमों और कानूनों का बोझ कम होता है, तो काम तेजी से और कम लागत में होता है. मस्क के हवाले से लिखा गया कि सरकार जितनी बड़ी होती जाती है, इंसानों की आजादी उतनी ही कम होती जाती है. यही वजह है कि मस्क के इस बेबाक अंदाज और काम करने की रफ्तार की वजह से आज दुनिया भर के बड़े निवेशक उनके साथ खड़े हो रहे हैं.