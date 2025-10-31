₹15,000 से कम में लूट लो डील! Panasonic समेत इन 5 ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर छप्पर फाड़ डिस्काउंट, यहां मिल रही छूट

Automatic Washing Machine Under ₹15000: अगर आप 15,000 रुपये के बजट में अपने घर के लिए एक नई फुल ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं. Panasonic से लेकर Samsung और Realme जैसी बड़ी कंपनियों की वॉशिंग मशीनें पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इन्हें और भी सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं. तो देर किस बात की आइए जानते है बंपर ऑफर्स के बारे में.

₹15,000 के अंदर Top Load Washing Machine

Panasonic 6.5 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine

Panasonic की 6.5 kg Fully Automatic Washing Machine पर 28% मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 20,400 रुपये से कम होकर मात्र 14,490 रुपये रह गई है. इस वॉशिंग मशीन पर भी एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर में 4930 रुपये तक की बचत करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है.

Samsung 7 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine

सैमसंग की इस ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन पर 29% छूट के बाद कीमत ₹21,000 से गिरकर अब सिर्फ ₹14,790 हो गई है. Samsung जैसे प्रीमियम ब्रांड की 7 किलो वॉशिंग मशीन इतने कम दाम पर मिलना एक शानदार डील है. इस पर भी बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स उपलब्ध है, जिसके बाद मशीम की कीमत बेहद कम हो जाएगी.

Realme TechLife 7 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine

Realme TechLife 7 kg 5 Star फुल ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन का एमआरपी ₹21,990 है. लेकिन Flipkart पर 48% छूट के बाद सिर्फ ₹11,690 में मिल रही है. साथ ही Axis बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक यानी कि 750 रुपये तक की छूट ले सकते हैं. जिससे इस वॉशिंग मशीन की कीमत और भी कम हो जाएगी. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर में 4,390 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा.

MarQ by Flipkart 6.5 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine

Flipkart की अपनी यह मशीन 39% डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹11,490 में खरीदने का मौका मिल रहा है. यह 6.5 किलो क्षमता के साथ कम बजट में एक शानदार ऑप्शन है. इसके अलावा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक करीब 750 रुपये तक की छूट मिल सकती हैं. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में पुरानी या उपलब्ध वॉशिंग मशीन देने पर 4930 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Haier 7 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine

Haier 7 kg की फुल ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की ₹20,990 एमआरपी है. यह मशीन फ्लिपकार्ट पर 33% छूट के बाद ₹13,990 में उपलब्ध है. इस पर भी एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड का डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है. जिसके बाद इस वॉशिंग मशीन की कीमत घटकर और कम हो जाएगी.