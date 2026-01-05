अब Robot साफ करेंगे नदी! घूम-घूमकर समटेगा कचरा, जानिए कैसे पूरी तरह से खत्म करेगा 'डेड जोन'

Advertisement
दक्षिण कोरिया की ऑटोनॉमस रोबोट कंपनी ECOPEACE ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने वॉटर-क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को वैश्विक स्तर पर विस्तार देगी और इसके तहत सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में नए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:13 AM IST
दुनिया भर के शहर आज पानी की बिगड़ती हालत से परेशान हैं. तेजी से बढ़ता प्रदूषण, अनियंत्रित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण झीलों, नदियों और जलाशयों में गंदगी बढ़ती जा रही है. इसी समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया की ऑटोनॉमस रोबोट कंपनी ECOPEACE ने बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने वॉटर-क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को वैश्विक स्तर पर विस्तार देगी और इसके तहत सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में नए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे.

भविष्य को भांपने वाली तकनीक पर जोर
ECOPEACE के CEO इन-वोन चे का कहना है कि जैसे-जैसे पानी से जुड़ी प्रणालियां जटिल होती जा रही हैं, शहरों को ऐसे समाधानों की जरूरत है जो केवल समस्या आने के बाद प्रतिक्रिया न दें, बल्कि पहले से हालात को समझकर कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जल संसाधनों पर प्रदूषण, तेज शहरी विकास और मौसम के कारण बढ़ने वाले शैवाल के प्रकोप से भारी दबाव है. ऐसे में पारंपरिक तरीके अब काफी नहीं रह गए हैं.

संकट से पहले समाधान क्यों जरूरी
कंपनी का मानना है कि शहरों को अब ज्यादा स्मार्ट और प्रभावी समाधानों की जरूरत है, जो छोटी समस्या को बड़े संकट में बदलने से पहले ही रोक सकें. ECOPEACE ने साफ किया कि वह सिंगापुर और UAE में अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है.

AI और रोबोट का अनोखा मेल
जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि ECOPEACE प्रदूषित जल स्रोतों की सफाई के लिए एडवांस रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है. कंपनी का सिस्टम खास तौर पर पानी में फैलने वाले काई को हटाने पर फोकस करता है, ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले ही उस पर काबू पाया जा सके.

‘डेड जोन’ क्यों बनते हैं जानलेवा
काई का जरूरत से ज्यादा बढ़ना पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है. इससे ऐसे इलाके बन जाते हैं, जहां मछलियां और अन्य जलीय जीव सांस नहीं ले पाते. इन्हें ही ‘डेड जोन’ कहा जाता है. कई बार ये शैवाल जहरीले तत्व भी छोड़ते हैं, जो इंसानों, पालतू जानवरों और वन्य जीवों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. सबसे खराब हालात में पीने का पानी भी असुरक्षित हो जाता है और पर्यटन व मछली उद्योग को भारी नुकसान पहुंचता है.

ECOBOT कैसे करता है काम
ECOPEACE के रोबोट्स, जिन्हें ECOBOT कहा जाता है, आधे पानी में डूबे रहते हैं और पूरी तरह ऑटोनॉमस होते हैं. ये पानी में मौजूद शैवाल को पहचानकर उसे हटाते हैं. इसके अलावा ये तेल की परत और दूसरी गंदगी को भी साफ कर सकते हैं. सफाई के लिए इनमें स्टेनलेस स्टील माइक्रोफिल्टर लगाए गए हैं, जो पानी को लगातार साफ करते रहते हैं.

लगातार चलने वाला सिस्टम
ECOBOT की खास बात यह है कि ये खुद को साफ करने में भी सक्षम हैं और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट के जरिए प्रदूषकों को तोड़ सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि ये रोबोट लगातार काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, न कि सिर्फ थोड़े समय की सफाई के लिए.

AI की निगरानी में पानी की सेहत
ये रोबोट कई तरह के सेंसर के साथ काम करते हैं, जो रियल टाइम में पानी से जुड़ा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं. यह जानकारी AI सिस्टम तक पहुंचती है, जो हालात के अनुसार पानी के फ्लो, ट्रीटमेंट की तीव्रता और फिल्ट्रेशन को अपने आप एडजस्ट कर लेता है. इससे शैवाल फैलने से पहले ही उसे रोका जा सकता है.

सिंगापुर और UAE क्यों हैं अहम
सिंगापुर दुनिया के सबसे एडवांस जल प्रबंधन सिस्टम के लिए जाना जाता है और वहां के घने शहरी जलमार्ग स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन के लिए बेहतरीन उदाहरण हैं. वहीं UAE को सालभर पानी की भारी कमी और अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है, जो शैवाल के लिए अनुकूल माहौल बनाता है. अगर यह तकनीक इन दोनों अलग-अलग परिस्थितियों में सफल होती है, तो इसे दुनिया में कहीं भी लागू किया जा सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

water cleaning robotsdead zones in wateralgae bloom prevention

