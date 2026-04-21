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पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा का टूटा भरोसा! Samsung के प्रीमियम फोन ने दिया धोखा, अब सर्विस सेंटर ने भी झाड़ा पल्ला

Avani Lekhara Samsung Issue: निशाने में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली पैरालंपिक स्टार अवनी लेखरा इन दिनों एक स्मार्टफोन की वजह से परेशान हैं. पेरिस पैरालंपिक में तोहफे के रूप में मिला सैमसंग का प्रीमियम फोन न सिर्फ खराब हो गया है, बल्कि जब वे इसे ठीक कराने सर्विस सेंटर पहुंचीं, तो वहां मदद करने से मना कर दिया गया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:57 PM IST
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पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा का टूटा भरोसा! Samsung के प्रीमियम फोन ने दिया धोखा, अब सर्विस सेंटर ने भी झाड़ा पल्ला

Avani Lekhara Samsung Issue: खेल के मैदान में अपने निशाने से दुनिया जीतने वाली देश की बेटी और दो बार की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा इन दिनों अपने स्मार्टफन को लेकर मुश्किल में हैं. पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीटों को सम्मान के तौर पर मिला सैमसंग का सबसे प्रीमियम  महंगा और प्रीमियम फोन Samsung Galaxy Z Fold 6 न सिर्फ खराब हो गया, बल्कि जब चैंपियन खिलाड़ी फोन की समस्या को ठीक कराने के लिए मदद के लिए सर्विस सेंटर पहुंचीं, तो उन्हें वहां से खाली हाथ लौटा दिया गया. अवनी ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए कंपनी की सर्विस पॉलिसा पर बड़ा सवाल उठाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

अवनी लेखरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि पेरिस 2024 पैरालंपिक के दौरान सभी एथलीटों को सैमसंग की तरफ से यह फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन दिया गया था. इस डिवाइस के साथ 2 साल की ग्लोबल वारंटी भी मिली थी. लेकिन कुछ ही समय में अवनी के फोन की इनर स्क्रीन ने काम ही करना बंद कर दिया. अवनी ने जब इस समस्या को लेकर जयपुर के सैमसंग सर्विस सेंटर पहुंचीं, तो वहां के कर्मचारियों ने फोन ठीक करने से साफ मना कर दिया. अवनी के मुताबिक सर्विस सेंटर का कहना है कि यह फोन भारत के बाहर से लिया गया है, इसलिए इसे भारत में वारंटी के तहत कवर नहीं किया जा सकता.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अवनी ने सैमसंग को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 स्मार्टफोन पेरिस पैरालंपिक में 2 साल की ग्लोबल वारंटी के साथ हमें फ्री में दिए गए थे. मेरे फोन की इनर स्क्रीन खराब हो गई, लेकिन जयपुर सर्विस सेंटर ने इसे ठीक करने से मना कर दिया क्योंकि फोन विदेश से है. अब मुझे क्या करना चाहिए?

इस पोस्ट के वायरल होते ही कई यूजर्स ने कंपनी की ग्लोबल वारंटी के दावों को झूठा बताया, तो कुछ ने अपने पुराने कड़वे एक्सपीरियंस शेयर किए.

एक्शन में आया सैमसंग 

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते ही सैमसंग इंडिया एक्शन में आया. कंपनी ने अवनी की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि यह वह एक्सपीरियंस नहीं है जिसका हम अपने कस्टमर्स से उम्मीद करते हैं, कंपनी ने आगे लिखा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं. कृपया अपने संपर्क विवरण हमें डायरेक्ट मैसेज में भेजें जिससे हम इसकी जांच कर सकें.

(ये भी पढे़ंः iOS 27 के आते ही क्या 'डब्बा' बन जाएंगे ये iPhone मॉडल्स? यहां देखें पूरी लिस्ट)

कौन हैं अवनी लेखरा?

अवनी लेखरा भारत की सबसे सफल पैरा-एथलीटों में से एक हैं. वे पैरालंपिक में लगातार दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं. 2012 में एक कार दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद उन्होंने शूटिंग को अपनाया और आज वे देश की करोड़ों महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. उन्हें खेल रत्न और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है.

(ये भी पढ़ेंः 'नौकरी गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी...' AI के 'गॉडफादर' की खौफनाक भविष्यवाणी)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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