बारिश के दिनों में घंटों जाम में फंसने से चाहिए छुटकारा? ट्रैफिक से बचाएंगे ये स्मार्ट जुगाड़
बारिश के दिनों में लोग ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से काफी परेशान हो चुके हैं. खासतौर पर गुरुगाम से दिल्ली के रास्तों में ट्रैफिक से तो कोई अनजान नहीं है. ऐसे में अगर आपको भी घर से निकलना पड़ रहा है तो इन कुछ स्मार्ट तरीकों से अपना रूट पहले ही चेक कर लें.

Sep 02, 2025, 07:15 PM IST
बरसात के दिनों में लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जिन लोगों को हर दिन बाहर जाना पड़ता है वह तो ट्रैफिक जाम से तंग आ जाते हैं. जगह-जगह पर भरा पानी और घंटों का ट्रैफिक लोगों को परेशान कर देता है. ऐसे में थोड़ी दूरी पर जाने के लिए भी घंटों जाम मे फंसे रहने से थकान और चिड़चिड़ापन भी होने लगता है. इन दिनों जहां एक ओर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं मेट्रो सिटीज में सड़कों पर जगह-जगह पानी भरने से घंटों का लंबा जा लग रहा है. गुरुग्राम जैसी जगहों पर हाल ही में हम देख चुके हैं कि लोगों को घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा. हालांकि, ऐसे में आप चाहें तो कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर अपने रास्ते चुन सकते हैं.

ट्रैफिक ने बचने के टिप्स
ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करें, जिससे लाइव ट्रैफिक देखने के बाद ही आप घर से निकलने की प्लानिंग करें. ऐसे में घंटों जाम में फंसने की परेशानियों से काफी हद तक राहत मिल पाएगी और आपका सफर भी आसान हो सकेगा. ऐसे में चलिए आज उन 5 टिप्स के बारे में जानते हैं जो आपको ट्रैफिक से बचाने में मदद कर पाएंगे.

सही नेविगेशन ऐप चुनें
अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे में किसी भी रास्ते पर जाने से पहले एक भरोसेमंद नेविगेशन ऐप के जरिए अपना रूट चेक कर लें. इसके लिए आप Google Maps, Waze या MapMyIndia जैसी ऐप्स भरोसा कर सकते हैं. ये ऐप्स आपको ट्रैफिक की लाइव स्थिति बताती रहेगी. जैसे कहां जाम लगा है और आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, ऐसी सभी जानकारी इस ऐप के जरिए मिलती रहेगी. खासतौर पर बारिश के दिनों में यह ऐप्स आपके बहुत काम आएंगी.

सोशल मीडिया भी करें चेक
नेविगेशन ऐप्स में आपको ट्रैफिक की ज्यादातर अपडेट मिल जाती है. जैसे अगर आपके रास्ते में कहीं पानी भरा है, जाम लगा है या कोई दुर्घटना हो गई है तो इसका अलर्ट भी आपको ऐप पर मिल जाएगा. इसके अलावा इन मामलों में सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ट्रैफिक अपडेट्स देने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी ट्विटर या व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर भी जानकारी शेयर करती रहती है.

ऑफलाइन मैप्स करें डाउनलोड
बारिश की वजह से अक्सर नेटवर्क्स भी कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में इंटरनेट या तो ठीक से काम नहीं करता या फिर पूरी तरह से ठप पड़ जाता है. इस कारण आप रास्ते में ही कहीं फंसे भी रह सकते हैं. इस तरह की किसी भी मुश्किल से बचने के लिए आप पहले ही अपने फोन में अपने इलाके का एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें. ऐसे में इंटरनेट की आपको रास्ते में परेशान नहीं करेगा.

जल्दबाजी में न चुने ऐसे रास्ते
बारिश के दिनों में सबसे पहले पानी निचली जगहों पर भरता है. हालांकि, मैप्स कई बार इन इलाकों के जरिए छोटा रास्ता दिखाने लगते हैं. लेकिन इन रास्तों पर जाकर किसी भी तरह की मुश्किल में फंसने से अच्छा है कि आप खुद ही फ्लाईओवर वाले या मेन सड़क के रास्तों को ही चुनें. ये रास्ते आपको थोड़े लंबे लग सकते हैं, लेकिन यहां आप पानी में फंसने या गाड़ी खराब होने की मुसीबत से बचे रहेंगे.

टाइमिंग का रखे ध्यान
अगर ऑफिस टाइमिंग पर ही बारिश हो जाए तो मुसीबत डबल हो जाती है. ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक भी काफी बढ़ जाता है और लोगों को ऑफिस पहुंचने की भी जल्दबाजी रहती है. ऐसे में कोशिश करें कि सुबह में घर से थोड़ा जल्दी निकल जाएं और रात के समय भी ऑफिस से थोड़ा देर से निकलें, ताकि ट्रैफिक क्लियर हो जाए.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

