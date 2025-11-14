5 लाख का मुफ्त इलाज हो सकता है बंद! नहीं किया आयुष्मान कार्ड में ये जरूरी काम, तो नहीं मिलेगी सुविधा

आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसके तहत हर योग्य परिवार को साल में 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज दिया जाता है. लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाल ही में एक बेहद जरूरी अपडेट जारी किया है. अब आयुष्मान कार्ड का फायदा लगातार जारी रखने के लिए अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर यह काम समय पर नहीं किया गया, तो लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने में बड़ी दिक्कत आ सकती है, यहां तक कि उनका कार्ड रद्द भी हो सकता है.

e-KYC क्यों है इतना जरूरी?

e-KYC के जरिए सरकार यह कंफर्म किया जाता है कि योजना का लाभ सिर्फ रियल और योग्य लाभार्थियों को ही मिले, जिससे धोखाधड़ी रोकी जा सके. अगर आप e-KYC समय पर नहीं करवाते हैं, तो अस्पताल आपको इलाज देने से मना कर सकता है या आपका नाम योजना की लिस्ट से हट सकता है.

सरकार ने e-KYC को आसान बनाने के लिए चार आसान और तेज ऑप्शन दिए हैं

OTP वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन इनमें से कोई भी तरीका चुनकर, कोई भी लाभार्थी अपने मोबाइल या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्र की मदद से अपनी e-KYC जल्दी पूरी कर सकता है.

Ayushman App से e-KYC करें

आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से यह प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी कर सकते हैं.

- Google Play Store से “Ayushman Bharat Digital Mission”, “ABHA या Ayushman App” सर्च करें और ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें.

- अपनी भाषा चुनें और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. आपके नंबर पर आने वाला OTP भरें.

- ऐप के होम पेज पर "Ayushman Card" या "Generate Ayushman Card" पर क्लिक करें. फिर “Complete e-KYC” ऑप्शन पर टैप करें.

- e-KYC के लिए Aadhaar e-KYC via OTP चुनें और अपना आधार नंबर भरें.

- UIDAI की ओर से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. सही OTP भरते ही आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

- KYC पूरी होने के बाद “Generate Ayushman Card” पर क्लिक करें और अपने डिजिटल आयुष्मान कार्ड को PDF में डाउनलोड कर लें.