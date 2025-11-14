Advertisement
trendingNow13004013
Hindi Newsटेक

5 लाख का मुफ्त इलाज हो सकता है बंद! नहीं किया आयुष्मान कार्ड में ये जरूरी काम, तो नहीं मिलेगी सुविधा

आयुष्मान भारत योजना का लाभ जारी रखना चाहते हैं तो e-KYC कराना बेहद जरूरी है. अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस बेहद आसान है. 4 आसान तरीकों से मिनटों में पूरा कर सकते हैं. जानिए कैसे घर बैठे अपना e-KYC अपडेट कर सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 लाख का मुफ्त इलाज हो सकता है बंद! नहीं किया आयुष्मान कार्ड में ये जरूरी काम, तो नहीं मिलेगी सुविधा

आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसके तहत हर योग्य परिवार को साल में 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज दिया जाता है. लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाल ही में एक बेहद जरूरी अपडेट जारी किया है. अब आयुष्मान कार्ड का फायदा लगातार जारी रखने के लिए अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर यह काम समय पर नहीं किया गया, तो लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने में बड़ी दिक्कत आ सकती है, यहां तक कि उनका कार्ड रद्द भी हो सकता है.

e-KYC क्यों है इतना जरूरी?
e-KYC के जरिए सरकार यह कंफर्म किया जाता है कि योजना का लाभ सिर्फ रियल और योग्य लाभार्थियों को ही मिले, जिससे धोखाधड़ी रोकी जा सके. अगर आप e-KYC समय पर नहीं करवाते हैं, तो अस्पताल आपको इलाज देने से मना कर सकता है या आपका नाम योजना की लिस्ट से हट सकता है.

सरकार ने e-KYC को आसान बनाने के लिए चार आसान और तेज ऑप्शन दिए हैं
OTP वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन इनमें से कोई भी तरीका चुनकर, कोई भी लाभार्थी अपने मोबाइल या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्र की मदद से अपनी e-KYC जल्दी पूरी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Ayushman App से e-KYC करें
आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से यह प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी कर सकते हैं.
-  Google Play Store से “Ayushman Bharat Digital Mission”, “ABHA या Ayushman App” सर्च करें और ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें.
- अपनी भाषा चुनें और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. आपके नंबर पर आने वाला OTP भरें. 
-  ऐप के होम पेज पर "Ayushman Card" या "Generate Ayushman Card" पर क्लिक करें. फिर “Complete e-KYC” ऑप्शन पर टैप करें.
-  e-KYC के लिए Aadhaar e-KYC via OTP चुनें और अपना आधार नंबर भरें.
-  UIDAI की ओर से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. सही OTP भरते ही आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
-  KYC पूरी होने के बाद “Generate Ayushman Card” पर क्लिक करें और अपने डिजिटल आयुष्मान कार्ड को PDF में डाउनलोड कर लें.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Ayushman cardayushman app

Trending news

LIVE: कार से उतरते ही BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी ने लहराया गमछा
BJP
LIVE: कार से उतरते ही BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी ने लहराया गमछा
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण