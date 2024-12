Baahubali के प्रोड्यूसर का WhatsApp अकाउंट हुआ Hack, बताया आखिर क्या हुआ था

बाहुबली फिल्म के निर्माता शोबू यरलगड्डा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें बताया गया कि उनका WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है. यरलगड्डा ने पोस्ट में लिखा, "मेरा @WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है. हैकर को मेरे अकाउंट पर नियंत्रण है," उन्होंने पोस्ट में जोड़ा, 'और सबसे बुरी बात यह है कि @WhatsApp मुझे 12 घंटे तक वापस लॉग इन नहीं करने देता क्योंकि यह कहता है कि मैंने कई बार गलत पिन डाली है.'

My @WhatsApp account has been hacked. Hacker has control of my account . Whats More terrible is that @WhatsApp doesn't let me log back in for 12 hours because it says I entered wrong pin multiple times. In the mean time the hacker has been duping more people on my contact and…

X पोस्ट में, यरलगड्डा ने WhatsApp और उसकी मूल कंपनी Meta को टैग करते हुए अपने खाते को रिकवर करने के लिए मदद मांगी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'इस बीच हैकर मेरे संपर्क में अधिक लोगों को धोखा दे रहा है और उनके संपर्कों तक पहुंच प्राप्त कर रहा है और अधिक से अधिक खाते समझौता हो रहे हैं. @WhatsApp तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है. कृपया इसके बारे में कुछ करें @Meta @WhatsApp.'

यह पोस्ट 5 दिसंबर को शेयर की गई थी और अब तक इसे 94 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने देखा है. यरलगड्डा ने इस घटना से सीखी गई बातें शेयर करते हुए एक और पोस्ट भी एक्स पर डाला.

My learnings from this:

1. Enable "2 Factor" authorisation on @WhatsApp

2. Don't share any verification/OTP codes, even if the message asking for that is one of your contacts. (Yes, it was very stupid of me, but we can get entirely caught off guard. I did it unconsciously… https://t.co/uovVvlUkDt

