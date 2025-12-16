Advertisement
आ गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट, नग्न आंखो से देखना भी मुश्किल, लेकिन खासियत जानकर हो जाएंगे हैरान!

आ गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट, नग्न आंखो से देखना भी मुश्किल, लेकिन खासियत जानकर हो जाएंगे हैरान!

World Smallest Robot: साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे जानकर लोग हैरान रह जाएंगे. वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट तैयार कर लिए हैं जो इतने छोटे हैं कि आम इंसान उन्हें सीधे देख भी नहीं सकता. हैरानी की बात यह है कि ये बेहद छोटे रोबोट सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि अपनी काबिलियत में भी बड़े-बड़े रोबोट्स को पीछे छोड़ देते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:36 AM IST
आ गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट, नग्न आंखो से देखना भी मुश्किल, लेकिन खासियत जानकर हो जाएंगे हैरान!

Bacteria Sized Robots: टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है. अब वैज्ञानिकों में एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जो इतना छोटा है कि उन्हें नग्न आंखों से देखना भी मुश्किल है. लेकिन इन नन्हें रोबोट की क्षमताएं बड़े-बड़े रोबोट्स को भी पीछे छोड़ देती हैं. ये माइक्रो रोबोट न सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि पानी में तैर भी सकते हैं और अपने आसपास के तापमान में होने वाले बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि ये रोबोट रोशनी से चलते हैं और बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाते हैं. 

यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे छोटे, पूरी तरह से प्रोग्रामेबल और खुद से ही चलने वाले रोबोट्स को बना लिया है. ये नन्हे रोबोट्स जिनका दिमाग यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बनाया गया है, इतने एडवांस हैं कि ये अपने आस-पास को महसूस कर सकते हैं, खुद ही फैसला ले सकते हैं यही नहीं बिना रुके महीनों तक काम भी कर सकते हैं.

बैक्टीरिया के आकार के ये रोबोट्स नग्न आंखों से मुश्किल से ही देखे जा सकते हैं. इन रोबोट की साइज करीब 0.2 x 0.3 x 0.05 मिलीमीटर है. यानी यह बैक्टीरिया और सिंगल-सेल जीवों के बराबर है. इतने छोटे आकार के होने के बाद भी ये रोबोट कठिन पैटर्न में घूम सकते हैं, आस-पास के तापमान में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकते हैं. साथ ही समूहों में मछली के झुंड की तरह एक साथ चल भी भी सकते हैं.
इन रोबोट की सबसे खास बात है कि इनकी कम लागत और टिकाऊपन. एक रोबोट को बनाने में करीब एक पैसा खर्च होता है और यह लाइट से ही चलता है. इसमें कोई हिलने वाला पुर्जा नहीं है जिससे यह पानी जैसे तरल वातावरण में भी आसानी से काम कर सकता है.

कैसे करते हैं स्विमिंग?
पानी में बिना पंख या मोटर के इतने छोटे रोबोट को चलना आसान नहीं होता है. इसलिए इन रोबोट्स को बनाने में एक स्मार्ट तरीका अपनाया है. ये अपने चारों ओर के तरल में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके पानी के अणुओं को पीछे धकेलते हैं जिससे यह खुद ही आगे बढ़ जाते हैं. साथ ही इनका ब्रेन बहुत ही कम ऊर्जा यानी सिर्फ 75 नैनोवॉट पर काम करता है जो एक स्मार्टवॉच की तुलना में लगभग 100,000 गुना कम है. ये रोशनी से चार्ज हो जाता है. इनकी सतह का ज्यादातर भाग सोलर सेल से ढका होता है जो बिजली के लिए प्रकाश को इकट्ठा करते हैं. प्रकाश की पल्स का इस्तेमाल रोबोट्स को शक्ति देने और उन्हें प्रोग्राम करने के लिए भी किया जाता है. रोबोट अपने यूनीक आईडी के जरिए अलग-अलग निर्देश भी ले सकते हैं.

टेंपरेचर सेंस करने की क्षमता
इन रोबोट्स में तापमान सेंसर भी लगा है जो एक डिग्री सेल्सियस के एक तिहाई हिस्से में हुए बदलाव को भी पहचान सकते हैं. तापमान में बदलाव होने पर ये रोबोट्स वैगल डांस यानी शहद की मक्खी के डांस जैसा व्यवहार करके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर गर्म क्षेत्रों की ओर खुद ही बढ़ सकते हैं.

इन रोबोट्स से क्या होगा फायदा
जानकारों का मानना है कि भविष्य में ये रोबोट शरीर के अंदर जाकर इंफेक्शन, ट्यूमर या सूजन वाले हिस्सों का पता लगा सकते हैं. इसके साथ ही सही जगह पर दवा पहुंचाने में ये माइक्रो रोबोट बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं. वहीं कोशिकाओं के स्तर पर रिसर्च आसान होगी जिससे नई बीमारियों की पहचान संभव हो सकेगी. इसके साथ ही पानी में प्रदूषण, तापमान या केमिकल बदलाव का पता लगाने में इस्तेमाल हो सकते हैं.

