YouTube ने रातोंरात दिया यूजर्स को झटका! चोरी-छिपे बढ़ाए प्रीमियम प्लान के दाम, जानिए नई कीमत

YouTube ने अपने Premium सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन फिलहाल ये बदलाव सिर्फ अमेरिका में लागू हुआ है. Individual प्लान की कीमत $13.99 से बढ़कर $15.99 प्रति महीने हो गई है, जबकि Family प्लान अब $26.99 तक पहुंच गया है. इसके अलावा Lite और Student प्लान्स की कीमत में भी $1 तक का इजाफा किया गया है. खास बात यह है कि कंपनी ने इस बदलाव की कोई पहले से घोषणा नहीं की थी और यूजर्स को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी मिली. यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 के बाद दूसरी बार की गई है, जिससे साफ है कि कंपनी अपनी सब्सक्रिप्शन स्ट्रेटजी को लगातार अपडेट कर रही है.

Apple यूजर्स को क्यों देना पड़ रहा ज्यादा पैसा?

अगर कोई यूजर Apple डिवाइस के जरिए YouTube Premium लेता है, तो उसे और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. इसका कारण है Apple का प्लेटफॉर्म फीस स्ट्रक्चर, जो ऐप्स के अंदर किए गए पेमेंट्स पर अतिरिक्त चार्ज लगाता है. इसी वजह से iPhone या iPad यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन और महंगा हो जाता है. यह फर्क कई यूजर्स को प्रभावित करता है, खासकर उन लोगों को जो सीधे ऐप के अंदर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं.

भारत में अभी क्या हैं कीमतें?

भारत में फिलहाल YouTube Premium की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां Individual प्लान ₹129 प्रति महीने में मिलता है, जबकि Family प्लान ₹189 प्रति महीने का है. Student प्लान की कीमत ₹79 प्रति महीने रखी गई है. भारत अभी भी उन देशों में शामिल है जहां YouTube Premium काफी किफायती है. इसका कारण है रीजनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जहां कंपनी अलग-अलग देशों की खरीद क्षमता के हिसाब से कीमत तय करती है.

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भारतीय यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

हालांकि भारत में अभी कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन अमेरिका में हुए इस बदलाव के संकेत साफ हैं. पहले भी देखा गया है कि YouTube अलग-अलग देशों में धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाता है. ऐसे में आने वाले समय में भारत में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जैसे-जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ती है, कंपनी इन खर्चों को यूजर्स से रिकवर करने की कोशिश करती है.

क्या आगे और महंगा होगा YouTube Premium?

ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भारत और अमेरिका जैसे बाजारों के बीच कीमत का अंतर कम हो सकता है. यानी भारत में भी धीरे-धीरे Premium प्लान्स महंगे हो सकते हैं. हालांकि, अभी के लिए भारतीय यूजर्स को राहत है क्योंकि मौजूदा कीमतें काफी प्रतिस्पर्धी हैं. लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है.