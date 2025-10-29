भारत से छिना 'सबसे सस्ती टेलीकॉम सर्विस' का ताज! इन दो देशों ने मारी लंबी छलांग, लेकिन इस मामले में अभी भी हम नंबर-1

कई सालों तक भारत को दुनिया में सबसे सस्ती टेलीकॉम सर्विस वाला देश कहा जाता था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब इस रैंकिंग में पीछे हो गया है. ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि अब बांग्लादेश और मिस्र (Egypt) जैसे छोटे देश भारत से सस्ती टेलीकॉम सेवाएं दे रहे हैं. भारत में टेलीकॉम कंपनियां अपने बेस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग देती हैं, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 100 मिनट और मिस्र में 70 मिनट की ही कॉलिंग मिलती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत के हिसाब से भारत अब सबसे सस्ता नहीं रहा, लेकिन सेवा और वैल्यू के मामले में भारत अभी भी आगे है. यानी कि भले ही कीमत थोड़ी बढ़ी हो, पर भारतीय यूजर्स को ज्यादा फायदा मिलता है.

भारत में डेटा अब भी दुनिया में सबसे सस्ता

हालांकि, राहत की बात यह है कि डेटा के मामले में भारत अभी भी दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है. रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत में 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएं, तो 26 जीबी डेटा मिलता है. यानी 1 GB डेटा की कीमत सिर्फ 4 रुपये पड़ती है- जो कि कई देशों के मुकाबले बेहद कम है. इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां का बेस प्लान भारत से मिलता-जुलता है, जबकि अन्य देशों में यही प्लान दो गुना महंगा है. अगर खरीद क्षमता (PPP) के हिसाब से तुलना करें तो भारत की टेलीकॉम कीमतें अब भी बहुत सस्ती हैं. उदाहरण के तौर पर, चीन के मुकाबले भारत का बेस प्लान 21 प्रतिशत सस्ता है, जबकि चीन में डेटा और वॉइस कॉलिंग की सुविधाएं भारत से कम हैं.

भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी

रिपोर्ट में एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है- 2019 से 2025 के बीच भारत की प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) में करीब 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह बढ़ोतरी देश की महंगाई दर से ज्यादा है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इतने लंबे समय तक इतनी तेज बढ़ोतरी टिक नहीं सकती. पिछले 10 सालों में, टेलीकॉम सेक्टर में सालाना औसतन सिर्फ 3.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो कि महंगाई से कम है. यानी भारत में कीमतें थोड़ी बढ़ी जरूर हैं, लेकिन इसके बदले में कॉलिंग, डेटा स्पीड और नेटवर्क कवरेज जैसी सुविधाएं भी काफी बेहतर हुई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सेवाओं में आगे लेकिन कीमत में पीछे

ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट साफ करती है कि भारत अब “दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम देश” नहीं है, लेकिन वह अब भी सेवाओं के मामले में नंबर वन है. यहां वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड है, डेटा बेहद सस्ता है, और इंटरनेट स्पीड भी लगातार बेहतर हो रही है. भविष्य में भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को कीमत और कमाई के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि सस्ती सेवाओं के साथ-साथ बेहतर नेटवर्क अनुभव भी दिया जा सके.

PM मोदी बोले – “1GB डेटा की कीमत एक चाय के कप से भी कम”

भारत में सस्ती डेटा सेवाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान किया था. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “भारत में 1 GB डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है.” उन्होंने आगे कहा कि भारत ने 2G की मुश्किलों से लेकर 5G कवरेज तक लंबी यात्रा तय की है. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2014 के बाद से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 गुना वृद्धि हुई है. इससे साफ है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि अब मोबाइल टेक्नोलॉजी और डेटा क्रांति का वैश्विक नेता बन चुका है.