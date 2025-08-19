अब मिनटों में Paytm से लिंक होगा बैंक अकाउंट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Paytm Bank Account Link: आज के समय में ज्यादातर लोग छोटे से भी छोटे पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप्स का सहारा लेते हैं. ऐसे में बहुत सारे पेमेंट ऐप्स आ गए हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. ऐसा ही एक ऐप है पेटीएम. पैसा ट्रांसफर किए जाने वाले सबसे ज्यादा यूज करने वाले ऐप्स में से पेटीएम एक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आप अपने बैंक खाते को आसानी से लिंक कर सकते हैं और यूपीआई के जरिए मिनटों में पेमेंट कर सकते हैं. अब तो यह सुविधा और भी तेज हो गई है, जिससे मात्र 5 मिनट से भी कम समय में बैंक अकाउंट जोड़कर आप पेटीएम की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

बैंक अकाउंट लिंक करना हुआ और भी आसान

आज कल डिजिटल पेमेंट के लिए हर कोई UPI का खूब इस्तेमाल कर रहा है. ऐसे में बैंक अकाउंट को पेटीएम से लिंक करने से पेमेंट ट्रांसफर न केवल तेज और सेफ होता है बल्कि यह चुटकियों में हो जाता है. साथ ही आप पेटीएम ऐप की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस के बिल भी जमा कर सकते हैं. अपने मोबाइल फोन, टीवी और कार के फास्टैग का रीचार्ज कर सकते हैं. साथ ही आप अपने बैंक अकाउंट का बैंलेस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं.

इस तरह करें Paytm से करें Bank Account Link

अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट को पेटीएम से लिंक करना चाहते हैं तो इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके कुछ ही मिनटों में पेटीएम को अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस.

इसके लिए सबसे पहले पेटीएम ऐप खोलें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.

अब आप प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और UPI और भुगतान सेटिंग को सेलेक्ट कर सीधे बैंक अकाउंट लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने बैंकों की लिस्ट आ जाएगी, इसमें अपनी बैंक को सेलेक्ट करें.

मोबाइल नंबर को एसएमएस के जरिए वेरिफाई करें.

यूपीआई पिन सेट करें.

इतना करते ही कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा और यूपीआई पेमेंट शूरू हो जाएगा.

अब जान लीजिए बैंक अकाउंट लिंक के फायदे

मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड से तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल का पेमेंट घर बैठे कर सकते हैं

कुछ सेकंड में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज आसानी से कर सकते हैं.

बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा

मिलती हैं ये भी सुविधाएं

पेटीएम ने हाल ही में कई नए अपडेट भी दिए हैं, जिनसे यूज़र्स का एक्सपीरियंस और बेहतर हुआ है.

जल्दी पेमेंट के लिए लिए मनी रिक्वेस्ट जैसे होम स्क्रीन विजेट.

यूनिक और यादगार हैंडल के लिए पर्सनल यूपीआई आईडी.

एक्सेल या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होने वाले यूपीआई स्टेटमेंट.

लिंक्ड बैंक खातों की बैलेंस जानकारी.