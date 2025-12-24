WhatsApp Ban हुआ तो हर जगह से Block हो जाएगा नंबर! सरकार ने बना लिया Plan, जड़ से खत्म होगी धोखाधड़ी

साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए WhatsApp ने भारत में बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है. Meta के स्वामित्व वाला यह प्लेटफॉर्म हर महीने करीब एक करोड़ भारतीय अकाउंट्स को बैन कर रहा है. ये वे अकाउंट्स होते हैं, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी, स्कैम या संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिलते हैं. WhatsApp अपनी यह कार्रवाई अनिवार्य मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में सार्वजनिक करता है, ताकि सरकार और यूजर्स को यह पता चल सके कि प्लेटफॉर्म पर कितनी सख्ती बरती जा रही है.

सरकार क्यों चाहती है कि बैन हर प्लेटफॉर्म पर लागू हो

अब भारत सरकार इस कार्रवाई को और आगे ले जाने की तैयारी में है. सरकार WhatsApp के साथ बातचीत कर रही है, ताकि जिन मोबाइल नंबरों को WhatsApp ने ब्लैकलिस्ट किया है, उन्हें बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्लॉक किया जा सके. इसका मकसद साफ है- साइबर अपराधियों को एक ऐप से दूसरे ऐप पर भागने से रोकना. अभी स्थिति यह है कि WhatsApp पर बैन होने के बाद ठग Telegram या किसी अन्य मैसेजिंग ऐप पर जाकर फिर से लोगों को निशाना बनाते हैं.

मल्टी-प्लेटफॉर्म फ्रॉड की समस्या

The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को लगता है कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से फ्रॉड रोकने में सक्षम नहीं है. WhatsApp की रिपोर्ट भले ही पारदर्शिता दिखाती हो, लेकिन इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि बैन हुआ व्यक्ति कहीं और जाकर ठगी न करे. अधिकारी मानते हैं कि जब तक सभी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म आपस में तालमेल नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp बैन को लेकर पारदर्शिता की कमी

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि WhatsApp यह तो बताता है कि कितने अकाउंट बैन किए गए, लेकिन यह साफ नहीं करता कि किन कारणों से उसने खुद पहल करके किसी अकाउंट को हटाया. सरकार को उन अकाउंट्स की जानकारी तो होती है, जिन्हें उसके निर्देश पर हटाया गया, लेकिन WhatsApp की आंतरिक कार्रवाई को लेकर पूरी तस्वीर सामने नहीं आती. यही वजह है कि सरकार ज्यादा डेटा शेयरिंग पर जोर दे रही है.

OTP आधारित ऐप्स क्यों बन रहे हैं ठगों की पसंद

WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स ठगों के लिए इसलिए आसान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ मोबाइल नंबर से अकाउंट बन जाता है. एक बार OTP से लॉगिन हो जाने के बाद, कई मामलों में फिजिकल SIM कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती. इससे अपराधियों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है. यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि SIM कब जारी हुआ, किसके नाम पर है और दी गई जानकारी सही है या नहीं.

सरकार का फोकस: जवाबदेही और ट्रैकिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी राकेश महेश्वरी के मुताबिक, मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट लाने का मकसद प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना था. इससे जनता को यह पता चलता है कि डिजिटल कंपनियां साइबर अपराध के खिलाफ क्या कदम उठा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मामले में गहराई से जांच की जरूरत होती है, तो सरकार के पास अतिरिक्त जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है.

आगे क्या बदल सकता है

अगर सरकार की योजना लागू होती है, तो WhatsApp पर बैन हुआ कोई भी नंबर Telegram, Signal या अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी आसानी से एक्टिव नहीं हो पाएगा. इससे साइबर ठगों के लिए रास्ते बंद होंगे और आम यूजर्स को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी. हालांकि, इसके साथ डेटा प्राइवेसी और यूजर राइट्स को लेकर भी बहस तेज हो सकती है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और टेक कंपनियां मिलकर इस संतुलन को कैसे साधती हैं.