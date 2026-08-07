/बिजली जाने का डर खत्म! हर घर में लगेगी ऐसी बैटरी जो 36 घंटे तक बिजली रखेगी चालू

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भयंकर तूफान या कड़ाके की ठंड में जब पूरे शहर की बिजली गुल हो जाए, तब भी आपका घर 36 घंटे तक पूरी तरह रोशन रहे? कंप्यूटर दुनिया के दिग्गज माइकल डेल के बेटे जैक डेल (Zach Dell) ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है. उनकी स्टार्टअप कंपनी 'बेस पावर' (Base Power) ने ऐसी होम बैटरी तैयार की है जो भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी आपके घर को बिना रुके बिजली देती है. इस क्रांतिकारी सोच की बदौलत कंपनी की वैल्यूएशन आज $13 बिलियन तक पहुंच चुकी है.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में माइकल डेल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. लेकिन उनके बेटे जैक डेल ने अपनी अलग पहचान बनाई है. जैक डेल ने तीन साल पहले जस्टिन लोपास के साथ मिलकर 'बेस पावर' नाम की कंपनी शुरू की थी. इस कंपनी का लक्ष्य अमेरिका के हर घर के बाहर एक ऐसी बैटरी लगाना है जो 36 घंटे का बैकअप दे सके. हाल ही में कंपनी ने $1 बिलियन की बड़ी फंडिंग हासिल की है, जिससे इसका कुल मूल्यांकन $13 बिलियन हो गया है. खास बात यह है कि माइकल डेल अपनी बेटे की इस कंपनी में निवेशक नहीं हैं.
यह बैटरी आम बैटरियों से बहुत अलग है. इसे टेक्सास की 122 डिग्री फारेनहाइट वाली भीषण गर्मी से लेकर शिकागो की माइनस 22 डिग्री की जमा देने वाली ठंड को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है. इतना ही नहीं, यह बैटरी 3 फीट तक पानी में डूबने और बाढ़ जैसी स्थितियों में भी सुरक्षित रहती है. टेक्सास में 2021 के बर्फीले तूफान में जब लाखों लोग बिना बिजली के जम रहे थे, तब इस तरह की तकनीक की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई थी.
जैक डेल की बेस पावर केवल पावर बैकअप नहीं देती, बल्कि लोगों का बिजली का बिल भी बचाती है. कंपनी रात के 4 बजे जब बिजली सस्ती होती है तब बैटरी को चार्ज करती है. इसके बाद शाम को जब बिजली की मांग और दरें ज्यादा होती हैं, तब यह घर को बैटरी से बिजली देती है. जैक डेल का कहना है कि वे लोगों के घर को शाम 6 बजे की महंगी बिजली के बजाय रात 4 बजे की सस्ती बिजली पर चलाते हैं. इससे ग्राहकों को लगभग 25 प्रतिशत तक की बचत होती है.
कंपनी ने हाल ही में अपनी तीसरी पीढ़ी की बैटरी पेश की है जिसका नाम 'कोर' (Core) है. यह बैटरी 39.2 किलोवाट-घंटे की बिजली स्टोर कर सकती है. यह एक बड़े एयर कंडीशनर के बाहरी यूनिट जितनी होती है और बिजली मीटर के पास सिर्फ 1 घंटे में इंस्टॉल हो जाती है. अमेरिकी नियमों के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए कंपनी इन बैटरियों को अपनी ही फैक्ट्री में तैयार करती है ताकि चीनी कंपोनेंट्स पर निर्भरता न रहे.
आजकल एआई और डेटा सेंटर्स की वजह से पूरी दुनिया में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. ऐसे समय में बेस पावर का यह मॉडल बेहद मददगार साबित हो रहा है. कंपनी अभी रोजाना लगभग 100 बैटरियों का इंस्टॉलेशन कर रही है जिसे 2026 तक दोगुना करने का प्लान है. कंपनी लगातार बिजली कंपनियों के साथ हाथ मिला रही है ताकि आम जनता को पावर कट से पूरी तरह मुक्ति मिल सके.