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समंदर के पानी से पैदा होगी बिजली! वैज्ञानिकों ने खोजा बैटरी चार्ज करने का ऐसा तरीका, जानकर हो जाएंगे आप हैरान!

Self Refueling Battery: वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी तैयार कर ली है, जिसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं होगी. समंदर की गहराइयों में काम करने वाले डिवाइस के लिए अब बार-बार बैटरी बदलने या चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैज्ञानिकों ने ऐसी नई तकनीक तैयार की है, जो समुद्र के अंदर ही चार्ज हो जाएगी. लेकिन कैसे...?

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 13, 2026, 06:10 AM IST
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समंदर के पानी से पैदा होगी बिजली! वैज्ञानिकों ने खोजा बैटरी चार्ज करने का ऐसा तरीका, जानकर हो जाएंगे आप हैरान!

Self Refueling Battery: जरा सोचिए एक ऐसी बैटरी, जिसे न कभी सॉकेट में लगा कर चार्ज करने की जरूरत हो और न ही बदलने की. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जहां समंदर में लगी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. ये बैटरी खुद से ही चार्ज हो जाएगी. सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला होगा, लेकिन समंदर में रहने वाले नन्हे बैक्टीरिया अब पावर हाउस का काम करेंगे. मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने समुद्री सूक्ष्मजीवों और पानी की सहायता से बिजली बनाने की एक कमाल की तकनीक तैयार की.

समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिक सालों से ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज में थे, जिससे सेंसर्स को बार-बार बाहर निकालकर चार्ज करने की जरूरत न पड़े. अब अमेरिका की मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा सेल्फ-रिफ्यूलिंग बैटरी तैयार की है, जो समुद्री सूक्ष्मजीवों की सहायता से बिजली पैदा करती है.

यह प्रोजेक्ट अमेरिकी रक्षा एजेंसी DARPA के BLUE प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है. इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के अंदर लंबे समय तक टिकने वाले पावर सिस्टम तैयार करना.

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कैसे काम करती है यह तकनीक?

इस सिस्टम को माइक्रोबियल फ्यूल सेल यानी MFC कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो, यह तकनीक उन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करती है जो समुद्र के पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं. जब ये सूक्ष्मजीव अपना भोजन पचाते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं.

रिसर्चर्स ने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जहां ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरह बहते हैं, जिससे बिजली का करंट पैदा होता है. यानी जब तक समुद्र में बैक्टीरिया और कचरा मौजूद है, यह बैटरी खुद को चार्ज करती रहेगी.

आसान नहीं है राह

लेकिन यह काम इता आसान नहीं होने वाला है. समुद्र के अंदर बिजली तैयार करना मुश्कुल काम है. गंदे पानी की तुलना में समुद्री पानी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बिजली बनने में समस्या आ सकती है.

इस परेशानी से बचने के लिए रिसर्चर्स टीम ने ग्रेन्युलेटेड एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया है. यह पदार्थ समुद्री कचरे को एक जगह इकट्ठा करता है और बैक्टीरिया को घर बनाने के लिए जगह देता है, जिससे ऑक्सीजन के बाद बिजली बनाने का काम जारी रहता है.

सफल हुआ ट्रायल

रिसर्चर्स ने इस सिस्टम का टेस्ट चेसा पीक खाड़ी और गैल्वेस्टन खाड़ी में किया है. ट्रायल में चार में से तीन यूनिट्स ने सफलतापूर्वक बिजली पैदा की.

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अब टीम चेसापीक खाड़ी में 10 और यूनिट्स तैनात करने की योजना बना रही है.

इससे नौसेना के डिफेंस सेंसर्स, समुद्री जीवों की निगरानी और भूकंप मापने वाले यंत्रों को सालों तक समुद्र के नीचे बिना किसी इंसानी मदद के चलाया जा सकेगा.

मिशिगन टेक की प्रोफेसर एमी मारकैरेली के मुताबिक यह तकनीक भविष्य में समुद्री पर्यावरण और रक्षा प्रणालियों की निगरानी के तरीके को पूरी तरह बदल देगी. अब हमें बैटरी बदलने के लिए बार-बार समुद्र की गहराई में गोता लगाने या महंगे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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