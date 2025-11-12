बैटरी की टेंशन खत्म! Google Play Store में आ रहा 'जासूस', बताएगा कौन सा App खा रहा है आपकी बैटरी?

Play Store New Feature: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐप डाउनलोड किया हो और आपके फोन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगी? अगर हां तो अब इस समस्या का समाधान मिलने वाला है. Google अब इसी समस्या का स्थायी समाधान लेकर आ रहा है. कंपनी जल्द ही Play Store में ऐसा फीचर जोड़ने जा रही है जो अपने आप यह पहचान लेगा कि कौन-से ऐप्स जरूरत से ज्यादा बैटरी खा रहे हैं. खास बात यह है कि यूजर्स को इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी. आपका स्मार्टफोन ही खुद बताएगा कि कौन सा ऐप बैटरी ड्रेन कर रहा है. यह अपडेट आने के बाद यूजर्स को न सिर्फ बैटरी बैकअप बेहतर मिलेगा बल्कि डेवलपर्स को भी अपने ऐप्स को ज्यादा पावर-इफिशिएंट बनाना होगा.

इस अपडेट का उद्देश्य यूजर्स को ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करने से रोकना है जो ज्यादा बैटरी खर्च करते हैं. यह बदलाव मुख्य रूप से ऐप डेवलपर्स को प्रभावित करेगा जिन्हें अब पावर एफिशिएंसी के मानकों का पालन करना होगा. Google ने चेतावनी दी है कि जो डेवलपर्स इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके ऐप्स के इंस्टॉलेशन पर बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि यूजर्स Play Store पर ही बैटरी खाने वाले ऐप्स को आसानी से पहचान कर सकेंगे.

जानिए कैसे काम करेगा बैटरी-वॉर्निंग सिस्टम

1 मार्च 2026 से Google Play Store उन ऐप लिस्टिंग पर एक बैटरी यूज अलर्ट देना शुरू कर देगा जो ज्यादा बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. यह सिस्टम excessive partial wake locks पर आधारित होगा. सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई ऐप स्क्रीन बंद होने के बाद भी लंबे समय तक फोन का प्रोसेसर यानी CPU ऑन रखता है तो उसे बैटरी ज्यादा खर्च करने वाला माना जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर कोई ऐप 24 घंटे में ज्यादा घंटे से ज्यादा समय तक ऐसा काम करता है तो इसे ज्यादा बैटरी लेने का ऐप माना जाएगा. इसके अलावा अगर पिछले 28 दिनों में उस ऐप के यूज के दौरान 5% से ज्यादा सत्रों में ऐसा व्यवहार पाया गया तो Google ऐप के Play Store पेज पर अलर्ट दिखा सकता है. अलर्ट में लिखा होगा This app may use more battery than expected due to high background activity.

यूजर्स को इससे कई फायदे मिलेंगे, जैसे-

अब जो ऐप्स बैकग्राउंड में जरूरत से ज्यादा काम करते हैं उन्हें सिस्टम अलर्ट देगा. इससे फोन की बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी.

किसी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले आप जान पाएंगे कि वो बैटरी ज्यादा खर्च करता है या नहीं जिससे गलत ऐप्स से बचा जा सकेगा.

जब बैटरी पर दबाव कम होगा तो फोन धीमा नहीं पड़ेगा और न ही ज्यादा गर्म होगा. इससे परफॉर्मेंस स्मूथ बनी रहेगी.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp, Google और UPI को ठेंगा दिखाता है चीन, इस्तेमाल करता है ये एडवांस देसी ऐप्स

ऐप बनाने वालों को भी ये मैसेज मिलेगा कि उनका ऐप बैटरी पर कितना असर डाल रहा है जिससे वे उसे और बेहतर बना पाएंगे.

Google डेवलपर्स को Android vitals overview पेज के जरिए से अलर्ट करेगा जब उनका ऐप ज्यादा बैटरी यूज करेगा. Google ने Samsung के साथ मिलकर इस नई सिस्टम को तैयार किया है. इस कदम से Google का लक्ष्य बेहतर ऐप व्यवहार को बढ़ावा देना है जिससे डिवाइस बैटरी हेल्थ और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर रहे.

ये भी पढ़ेंः नहीं पड़ना मोहब्बत के चक्कर में... Perplexity के CEO बोले- AI Girlfriend कर देगी...