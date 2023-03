Battery Use Tips: गर्मियों में जल्दी से खराब नहीं होगी आपकी इन्वर्टर बैटरी, बस इन 4 बातों का रख लें ख्याल; बचेंगे हजारों रुपये

What Precautions to Take While Buying Inverter Battery: बेशक अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है लेकिन असल में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही बिजली ने भी आंख-मिचौनी का खेल शुरू कर दिया है. अप्रैल के बाद जैसे-जैसे मौसम का पारा ऊपर बढ़ता है, बिजली संकट भी बढ़ता जाता है. ऐसे में घर में इन्वर्टर लगाना मजबूरी हो जाता है. हालांकि केवल इन्वर्टर लगाने से ही बात नहीं बनती, उसकी लगातार देखरेख भी जरूरी होती है. ऐसा न करने पर इन्वर्टर खराब होते देर नहीं लगती है. आज हम इन्वर्टर से जुड़ी कई काम की जानकारी आपको देने जा रहे हैं.

ट्यूबलर बैटरी खरीदने को दें प्राथमिकता इन्वर्टर में सबसे जरूरी चीज उसकी बैटरी (Battery Use Tips) होती है. अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी लंबी चले तो नॉर्मल बैटरी की जगह ट्यूबलर बैटरी खरीदनी चाहिए. ऐसी ट्यूबलर बैटरी लंबी चलती है और जल्दी चार्ज भी हो जाती हैं. ऐसी ट्यूबलर बैटरी उन इलाकों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, जहां पर बहुत कम बिजली आती है. कैसे चुनें अपनी जरूरत की बैटरी जब आप इन्वर्टर के लिए बैटरी (Battery Use Tips) खरीदने जाते हैं तो आपके सामने सवाल आता है कि अपने घर के लिए कितनी पावर की बैटरी खरीदना ठीक रहेगा. अगर आप ऐसे इलाके में आते हैं, जहां पर 24 घंटे में से केवल 3 घंटे बिजली आती है तो आपके लिए 75-80Ah की पावर बैटरी खरीदना ठीक रहेगा. वहीं बिजली सप्लाई ठीकठाक रहती है तो आप कम पावर की बैटरी ले सकते हैं. ऐसा करने से आपका बजट भी कम हो सकता है. बैटरी की वारंटी जरूर चेक करें इन्वर्टर खरीदते वक्त उसकी बैटरी (Battery Use Tips) की क्वालिटी और वारंटी के बारे में जानकारी जरूर ली जानी चाहिए. आमतौर पर ट्यूबलर बैटरीज 3 साल की वारंटी के साथ बिकती हैं. अगर आपको किसी बैटरी पर इससे ज्यादा वारंटी मिल रही हो तो आप उसे खरीद सकते हैं. ऐसा करने से आपको बैटरी के खराब होने पर उसकी मेनटिनेंस की चिंता नहीं रहेगी. धूप में न रखें बैटरी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन्वर्टर और उसकी बैटरी (Battery Use Tips) को तेज धूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से बैटरी में से ऑयल निकलकर बाहर आ सकता है और आपकी बैटरी खराब हो सकती है. इसके बजाय आप बैटरी को सूखे और छांव वाली जगह पर रखें. बैटरी के आसपास पानी डालने से परहेज करना चाहिए वरना करंट लग सकता है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे