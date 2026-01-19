ChatGPT से 'Please' और 'Thank You' कहते हैं? ये गलती आपको पड़ रही है भारी! वैज्ञानिकों ने खोले कई राज

एक नई रिसर्च के मुताबिक, ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स तब ज्यादा सटीक जवाब देते हैं, जब यूजर उनसे रूखे या रूड अंदाज में बात करते हैं. यह दावा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि टोन यानी बात करने का तरीका AI के जवाबों को काफी हद तक प्रभावित करता है. हालांकि, रिसर्चर्स ने इसके साथ एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि इस तरह का व्यवहार लंबे समय में नुकसानदेह साबित हो सकता है.

Penn State University की स्टडी में क्या सामने आया

Fortune की रिपोर्ट के अनुसार, Pennsylvania State University के शोधकर्ताओं ने ChatGPT के 4o मॉडल पर एक एक्सपेरिमेंट किया. इस दौरान AI से 50 मल्टीपल-चॉइस सवाल पूछे गए, जिनके लिए 250 से ज्यादा अलग-अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल किए गए. इनमें बहुत विनम्र भाषा से लेकर बेहद रूड भाषा तक शामिल थी. स्टडी में पाया गया कि जब बहुत रूड टोन में सवाल पूछा गया, तब ChatGPT की सटीकता 84.8 प्रतिशत तक पहुंच गई. यह आंकड़ा बहुत पॉलाइट यानी जरूरत से ज्यादा विनम्र भाषा में पूछे गए सवालों की तुलना में करीब 4 प्रतिशत ज्यादा था.

बॉसी भाषा पर ज्यादा एक्टिव दिखा AI

रिसर्च के दौरान यह भी देखा गया कि ChatGPT बॉसी या आदेश देने वाली भाषा पर ज्यादा तेजी से और साफ जवाब देता है. उदाहरण के तौर पर, “Hey, gofer, figure this out” जैसे सीधे और रूखे वाक्य पर AI ने बेहतर परफॉर्म किया, जबकि “Would you be so kind as to solve this question?” जैसे विनम्र सवालों पर उसका जवाब अपेक्षाकृत कम सटीक रहा. हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि AI से बात करते वक्त बदतमीजी करना सही है.

रूड भाषा के लंबे समय के नुकसान

रिसर्चर्स ने साफ चेतावनी दी है कि इंसान और AI के बीच अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल यूजर एक्सपीरियंस, एक्सेसिबिलिटी और इनक्लूसिविटी पर नकारात्मक असर डाल सकता है. इसके अलावा, यह लोगों के बीच बातचीत के तरीके को भी धीरे-धीरे खराब कर सकता है. स्टडी के अनुसार, भले ही सख्त या डिमांडिंग टोन से AI तुरंत बेहतर जवाब दे दे, लेकिन इससे असभ्य व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है, जो आगे चलकर इंसानों की आपसी बातचीत में भी नजर आ सकता है.

टोन को लेकर AI जितना समझा गया था, उससे ज्यादा संवेदनशील

यह स्टडी अभी शुरुआती दौर की है और इसे दूसरे वैज्ञानिकों ने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन यह साफ संकेत देती है कि AI चैटबॉट्स टोन और वाक्य संरचना के प्रति उम्मीद से ज्यादा संवेदनशील हैं. इससे यह भी पता चलता है कि इंसान और AI के बीच बातचीत उतनी सरल नहीं है, जितनी पहले मानी जाती थी. पहले की स्टडीज में भी सामने आया है कि AI चैटबॉट्स इंसानों की दी गई जानकारी से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं. एक रिसर्च में यह भी दिखाया गया था कि AI को उसी तरह मनाया या बहकाया जा सकता है, जैसे इंसानों को.

स्टडी की सीमाएं और आगे की संभावनाएं

Penn State के शोधकर्ताओं ने यह भी माना कि उनकी स्टडी की कुछ सीमाएं हैं. जैसे कि इसमें कम संख्या में सवालों का इस्तेमाल किया गया और ज्यादातर टेस्ट सिर्फ एक ही AI मॉडल, यानी ChatGPT 4o, पर किए गए. शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य के ज्यादा एडवांस AI मॉडल शायद टोन को नजरअंदाज करके सवाल के असली मतलब पर ज्यादा ध्यान दें. फिर भी यह रिसर्च AI की जटिलता को समझने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. Penn State के प्रोफेसर अखिल कुमार के मुताबिक, इंसान लंबे समय से मशीनों से बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब यह भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के इंटरफेस के अपने नुकसान भी हैं.

इंसान और AI की बातचीत पर नया सवाल

अखिल कुमार का कहना है कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स जैसे APIs की आज भी अपनी अहमियत है. यह स्टडी इस बात पर जोर देती है कि AI को दिए गए छोटे-से-छोटे इनपुट में बदलाव भी उसके जवाब को बदल सकता है. यही वजह है कि AI के साथ बातचीत को लेकर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है.