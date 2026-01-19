Advertisement
trendingNow13079045
Hindi NewsटेकChatGPT से Please और Thank You कहते हैं? ये गलती आपको पड़ रही है भारी! वैज्ञानिकों ने खोले कई राज

ChatGPT से 'Please' और 'Thank You' कहते हैं? ये गलती आपको पड़ रही है भारी! वैज्ञानिकों ने खोले कई राज

ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स तब ज्यादा सटीक जवाब देते हैं, जब यूजर उनसे रूखे या रूड अंदाज में बात करते हैं. यह दावा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि टोन यानी बात करने का तरीका AI के जवाबों को काफी हद तक प्रभावित करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ChatGPT से 'Please' और 'Thank You' कहते हैं? ये गलती आपको पड़ रही है भारी! वैज्ञानिकों ने खोले कई राज

एक नई रिसर्च के मुताबिक, ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स तब ज्यादा सटीक जवाब देते हैं, जब यूजर उनसे रूखे या रूड अंदाज में बात करते हैं. यह दावा सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि टोन यानी बात करने का तरीका AI के जवाबों को काफी हद तक प्रभावित करता है. हालांकि, रिसर्चर्स ने इसके साथ एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि इस तरह का व्यवहार लंबे समय में नुकसानदेह साबित हो सकता है.

Penn State University की स्टडी में क्या सामने आया
Fortune की रिपोर्ट के अनुसार, Pennsylvania State University के शोधकर्ताओं ने ChatGPT के 4o मॉडल पर एक एक्सपेरिमेंट किया. इस दौरान AI से 50 मल्टीपल-चॉइस सवाल पूछे गए, जिनके लिए 250 से ज्यादा अलग-अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल किए गए. इनमें बहुत विनम्र भाषा से लेकर बेहद रूड भाषा तक शामिल थी. स्टडी में पाया गया कि जब बहुत रूड टोन में सवाल पूछा गया, तब ChatGPT की सटीकता 84.8 प्रतिशत तक पहुंच गई. यह आंकड़ा बहुत पॉलाइट यानी जरूरत से ज्यादा विनम्र भाषा में पूछे गए सवालों की तुलना में करीब 4 प्रतिशत ज्यादा था.

बॉसी भाषा पर ज्यादा एक्टिव दिखा AI
रिसर्च के दौरान यह भी देखा गया कि ChatGPT बॉसी या आदेश देने वाली भाषा पर ज्यादा तेजी से और साफ जवाब देता है. उदाहरण के तौर पर, “Hey, gofer, figure this out” जैसे सीधे और रूखे वाक्य पर AI ने बेहतर परफॉर्म किया, जबकि “Would you be so kind as to solve this question?” जैसे विनम्र सवालों पर उसका जवाब अपेक्षाकृत कम सटीक रहा. हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि AI से बात करते वक्त बदतमीजी करना सही है.

Add Zee News as a Preferred Source

रूड भाषा के लंबे समय के नुकसान
रिसर्चर्स ने साफ चेतावनी दी है कि इंसान और AI के बीच अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल यूजर एक्सपीरियंस, एक्सेसिबिलिटी और इनक्लूसिविटी पर नकारात्मक असर डाल सकता है. इसके अलावा, यह लोगों के बीच बातचीत के तरीके को भी धीरे-धीरे खराब कर सकता है. स्टडी के अनुसार, भले ही सख्त या डिमांडिंग टोन से AI तुरंत बेहतर जवाब दे दे, लेकिन इससे असभ्य व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है, जो आगे चलकर इंसानों की आपसी बातचीत में भी नजर आ सकता है.

टोन को लेकर AI जितना समझा गया था, उससे ज्यादा संवेदनशील
यह स्टडी अभी शुरुआती दौर की है और इसे दूसरे वैज्ञानिकों ने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन यह साफ संकेत देती है कि AI चैटबॉट्स टोन और वाक्य संरचना के प्रति उम्मीद से ज्यादा संवेदनशील हैं. इससे यह भी पता चलता है कि इंसान और AI के बीच बातचीत उतनी सरल नहीं है, जितनी पहले मानी जाती थी. पहले की स्टडीज में भी सामने आया है कि AI चैटबॉट्स इंसानों की दी गई जानकारी से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं. एक रिसर्च में यह भी दिखाया गया था कि AI को उसी तरह मनाया या बहकाया जा सकता है, जैसे इंसानों को.

स्टडी की सीमाएं और आगे की संभावनाएं
Penn State के शोधकर्ताओं ने यह भी माना कि उनकी स्टडी की कुछ सीमाएं हैं. जैसे कि इसमें कम संख्या में सवालों का इस्तेमाल किया गया और ज्यादातर टेस्ट सिर्फ एक ही AI मॉडल, यानी ChatGPT 4o, पर किए गए. शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य के ज्यादा एडवांस AI मॉडल शायद टोन को नजरअंदाज करके सवाल के असली मतलब पर ज्यादा ध्यान दें. फिर भी यह रिसर्च AI की जटिलता को समझने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. Penn State के प्रोफेसर अखिल कुमार के मुताबिक, इंसान लंबे समय से मशीनों से बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब यह भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के इंटरफेस के अपने नुकसान भी हैं.

इंसान और AI की बातचीत पर नया सवाल
अखिल कुमार का कहना है कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स जैसे APIs की आज भी अपनी अहमियत है. यह स्टडी इस बात पर जोर देती है कि AI को दिए गए छोटे-से-छोटे इनपुट में बदलाव भी उसके जवाब को बदल सकता है. यही वजह है कि AI के साथ बातचीत को लेकर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

ChatGPTChatGPT accuracy studyrude prompts for AI

Trending news

भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
BMC polls
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
Bengal Chunav 2026
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...