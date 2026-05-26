45 डिग्री की गर्मी में भी AC चुटकियों में करेगा कमरा ठंडा! बस आज ही अपनाएं यह ₹200 का सीक्रेट नुस्खा

ब्लैकआउट पर्दा लगाने और दरवाजा बंद रखने से खिड़की के शीशे से आने वाली धूप और तपिश रुकती है. इससे कमरा तेजी से ठंडा होता है और एसी कंप्रेसर पर लोड कम होने के कारण बिजली के बिल में भारी बचत होती है.
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देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है. ऐसे मौसम में एयर कंडीशनर (AC) राहत जरूर देता है, लेकिन इसके साथ बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ सकता है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि कमरे में सिर्फ दो छोटे बदलाव करके AC की कूलिंग बेहतर की जा सकती है और बिजली की खपत भी कम की जा सकती है. ये बदलाव हैं सही पर्दों का इस्तेमाल और AC चलाते समय दरवाजा बंद रखना.
अक्सर लोग AC चलाते समय खिड़कियों से आने वाली धूप पर ध्यान नहीं देते. लेकिन कांच अच्छा इंसुलेटर नहीं होता. जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे के अंदर आती हैं, तो वे सिर्फ रोशनी ही नहीं लातीं बल्कि कमरे के फर्श, दीवारों, फर्नीचर और हवा को भी गर्म कर देती हैं. इस अतिरिक्त गर्मी के कारण AC को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ता है क्योंकि AC का कंप्रेसर बार-बार चालू होता रहता है.
ब्लैकआउट पर्दे या मोटे पर्दे धूप और गर्मी को कमरे में प्रवेश करने से काफी हद तक रोक देते हैं. ये पर्दे सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देते हैं, जिससे गर्मी कमरे के अंदर नहीं फैल पाती. जब कमरे में कम गर्मी प्रवेश करती है, तो AC को निर्धारित तापमान तक पहुंचने में कम समय लगता है. इसके बाद कंप्रेसर को बार-बार चालू होने की जरूरत नहीं पड़ती. परिणामस्वरूप कम बिजली खर्च होती है और कमरा लंबे समय तक ठंडा बना रहता है.
मान लीजिए किसी कमरे की बड़ी खिड़कियां दोपहर की सीधी धूप की ओर हैं. यदि खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगे हैं, तो धूप लगातार कमरे को गर्म करती रहेगी. ऐसे में भले ही AC 24 डिग्री पर सेट हो, उसे बार-बार चलना पड़ेगा क्योंकि गर्मी लगातार अंदर आती रहेगी.
अब उसी कमरे में ब्लैकआउट पर्दे लगा दिए जाएं. अधिकांश धूप और गर्मी खिड़की पर ही रुक जाएगी. इससे कमरे का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और AC को कम मेहनत करनी पड़ेगी. कुछ घंटों के भीतर ही बिजली की खपत में अंतर महसूस किया जा सकता है और कमरा पहले से अधिक आरामदायक लगेगा.
AC को एक निश्चित आकार के कमरे को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया जाता है. लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, बाहर की गर्म हवा अंदर आने लगती है और ठंडी हवा बाहर निकलने लगती है. ऐसी स्थिति में कमरे का तापमान जल्दी नियंत्रित नहीं हो पाता. थर्मोस्टेट लगातार अधिक तापमान महसूस करता है और कंप्रेसर लंबे समय तक चलता रहता है. इसका परिणाम अधिक बिजली खपत और ज्यादा बिल के रूप में सामने आता है. जब दरवाजा बंद रहता है, तो ठंडी हवा कमरे के अंदर ही बनी रहती है. कमरा जल्दी ठंडा होता है और AC का कंप्रेसर जल्दी बंद हो जाता है. इससे ऊर्जा की बचत होती है.
AC में सबसे ज्यादा बिजली कंप्रेसर के चलने पर खर्च होती है. हर बार जब कंप्रेसर शुरू होता है, तो बिजली की खपत बढ़ती है. इसलिए यदि किसी तरह कंप्रेसर के चलने का समय कम किया जाए, तो बिजली का बिल भी कम हो सकता है. ब्लैकआउट पर्दे और बंद दरवाजा दोनों का उद्देश्य एक ही है- कमरे में गर्मी के प्रवेश को कम करना. जब गर्मी कम होगी, तो कंप्रेसर कम समय तक चलेगा और बिजली की बचत होगी.
सबसे अच्छी बात यह है कि इन उपायों के लिए किसी महंगे उपकरण या अतिरिक्त सेटिंग की जरूरत नहीं होती. सिर्फ सही पर्दों का इस्तेमाल और AC चलाते समय दरवाजा बंद रखने जैसी आदतें अपनाकर बेहतर कूलिंग और कम बिजली बिल का फायदा उठाया जा सकता है. गर्मियों में यह छोटा बदलाव आपके घर को ज्यादा आरामदायक और बिजली खर्च को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है.
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