जो अंबानी-मित्तल नहीं कर पाए... कारपेंटर के बेटे ने कर दिखाया! 5 रुपये से शुरू कर खड़ी कर दी इंटरनेट कंपनी

मध्य प्रदेश के गुना जैसे छोटे शहर से आने वाले दुर्गेश ओझा की कहानी बेहद इंस्पिरेशनल है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक समय ऐसा था जब वह हर छोटे काम के लिए सिर्फ ₹5 तक कमाते थे, लेकिन आज वही युवक उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचा रहा है जहां बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स भी नहीं पहुंच पाए. उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता. उनके पिता बढ़ई का काम करते थे और परिवार की आमदनी सीमित थी. ऐसे में दुर्गेश ने बहुत कम उम्र में ही कमाने का फैसला कर लिया था, ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सकें और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें.

बचपन से ही काम और सीखने का जुनून

दुर्गेश ने कक्षा 5 में ही एक पड़ोस के दर्जी के यहां काम करना शुरू कर दिया था. शुरुआत में वह छोटे-मोटे काम करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने सिलाई का हुनर सीख लिया. उन्होंने बटन लगाना, बटन होल बनाना जैसे काम सीखे और कक्षा 10 तक पहुंचते-पहुंचते वह पूरी शर्ट और पैंट सिलने लगे थे. इसके लिए उन्हें ₹5 से ₹10 तक मिलते थे. शादी के सीजन में काम ज्यादा होता था, जिससे उनकी कमाई थोड़ी बढ़ जाती थी.

कंप्यूटर ने बदल दी जिंदगी की दिशा

दुर्गेश की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर सीखा. कक्षा 8 में उन्होंने अपने बड़े भाई के कहने पर एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स जॉइन किया. उन्हें कंप्यूटर चलाने में इतना मजा आने लगा कि वह इस क्लास में हमेशा समय से पहले पहुंचते थे. यहीं से उनके अंदर टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग ही रुचि पैदा हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

कई उतार-चढ़ाव के बाद साल 2014 में उन्हें वायरलेस इंटरनेट सर्विस का कॉन्सेप्ट पता चला. इसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने तय किया कि अब वह इंटरनेट से जुड़ा कुछ बड़ा करना चाहते हैं.

स्टार्टअप की शुरुआत और बड़ा फैसला

रिसर्च और लोगों से बातचीत करने के बाद दुर्गेश ने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया. अप्रैल 2015 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर “Hybrid Internet” रखा और पूरी तरह इंटरनेट सर्विस पर फोकस करने लगे. उनकी कंपनी एक WiFi प्रोवाइडर के तौर पर काम करती है, लेकिन खास बात यह है कि वह उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचाते हैं जहां पारंपरिक कंपनियां पहुंचने में मुश्किल महसूस करती हैं.

जहां नेटवर्क नहीं, वहां इंटरनेट

आज दुर्गेश की कंपनी भारत के कई दूर-दराज इलाकों में काम कर रही है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर. जहां बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे Airtel और Jio की पहुंच सीमित है, वहां दुर्गेश की टीम वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट उपलब्ध करा रही है.

तवांग जैसे इलाके में, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, वहां उन्होंने एक अनाथ स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की. इसके अलावा लद्दाख में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 300 अस्पतालों को जोड़ने का काम भी किया, जो बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट था.

आज लाखों की कमाई, लेकिन सोच अलग

आज दुर्गेश हर महीने ₹3 लाख से ₹5 लाख तक कमा रहे हैं. लेकिन उनके लिए यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है. वह कहते हैं कि उनके लिए यह एक बिजनेस से ज्यादा जरूरत थी- कमाई करने और कुछ नया करने की. उनका सफर दिखाता है कि अगर आप मेहनत और सही दिशा में काम करते हैं, तो छोटे शहर से निकलकर भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है.