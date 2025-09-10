Beats MagSafe Case: iPhone 17 Series के केस भी हुए लॉन्च, गिरने पर भी आसानी से नहीं टूटेगा आईफोन, जानिए कीमत

Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया था और अब कंपनी के ब्रांड Beats ने इसके लिए नए केस पेश किए हैं. ये केस स्टाइल, टिकाऊपन और प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. अगर आप अपने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro या iPhone 17 Pro Max को स्टाइलिश तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यह नया कलेक्शन आपके लिए परफेक्ट है. Beats ने इस कलेक्शन में तीन तरह के केस लॉन्च किए हैं – स्टैंडर्ड केस, किकस्टैंड केस और रग्ड केस. हर केस में MagSafe और कैमरा कंट्रोल का फीचर दिया गया है.

Beats iPhone 17 Case with MagSafe & Camera Control

यह केस उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मिनिमल और हल्का डिजाइन चाहते हैं. इसमें प्रिसीजन-फिट डिजाइन है जो iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के लिए फिट होता है.

• कलर ऑप्शन: Granite Gray, Bedrock Blue, Lime Stone और Pebble Pink

• कीमत: ₹4,500

• फीचर्स: हार्डशेल डबल-शॉट एक्सटीरियर, माइक्रोफाइबर लाइनिंग और मैट फिनिश जो फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस को कम करता है.

Beats iPhone 17 Kickstand Case with MagSafe & Camera Control

अगर आप वर्सेटिलिटी और हैंड्स-फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यह केस आपके लिए है. इसमें डिटैचेबल लैनयार्ड है जो मैग्नेटिक किकस्टैंड की तरह भी काम करता है.

• डिवाइस सपोर्ट: iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max

• कलर ऑप्शन: Granite Gray, Bedrock Blue, Lime Stone और Pebble Pink

• कीमत: ₹5,900

• फीचर्स: आसानी से स्टैंड बनाकर वीडियो देखने और कॉल करने की सुविधा.

Beats iPhone 17 Rugged Case with MagSafe & Camera Control

यह केस उन लोगों के लिए है जिन्हें मैक्सिमम प्रोटेक्शन और टिकाऊपन चाहिए. इसमें एक रिइनफोर्स्ड पॉलिमर शेल, टेक्सचर्ड ग्रिप और इम्पैक्ट-एब्जॉर्बिंग साइडवॉल्स दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि यह केस ड्रॉप और स्क्रैच रेसिस्टेंट है और एक्सट्रीम कंडीशन में भी फोन को सुरक्षित रख सकता है.

• कलर ऑप्शन: Everest Black, Rocky Blue, Alpine Gray और Sierra Orange

• कीमत: ₹7,900

• फीचर्स: एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन और स्टाइलिश डिजाइन.

क्यों चुनें Beats के केस?

• MagSafe सपोर्ट के साथ चार्जिंग और एक्सेसरीज कनेक्ट करना आसान.

• कैमरा कंट्रोल फीचर जिससे फोन का कैमरा इस्तेमाल करना और भी सहज.

• अलग-अलग कलर और डिजाइन ऑप्शन ताकि यूजर्स अपने स्टाइल के हिसाब से चुन सकें.

• टिकाऊपन, स्टाइल और प्रीमियम फिनिश का बेहतरीन कॉम्बिनेशन.

FAQs

Q1. Beats iPhone 17 केस की शुरुआत कितनी कीमत से होती है?

Beats iPhone 17 Case की शुरुआती कीमत ₹4,500 है.

Q2. कौन-कौन से मॉडल्स के लिए ये केस उपलब्ध हैं?

ये केस iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के लिए उपलब्ध हैं.

Q3. Rugged केस की कीमत कितनी है?

Rugged केस की कीमत ₹7,900 है.

Q4. क्या सभी केस में MagSafe सपोर्ट है?

हां, सभी केस MagSafe सपोर्ट और कैमरा कंट्रोल फीचर के साथ आते हैं.

Q5. Beats केस भारत में कहां से खरीदे जा सकते हैं?

ये केस Apple की ऑनलाइन स्टोर और अधिकृत रीटेल पार्टनर्स से खरीदे जा सकते हैं.