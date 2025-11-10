Advertisement
फ्रिज- AC पर लगा ये छोटा स्टिकर बचाता है हजारों की बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने से पहले जरूर चेक करें

AC, गीजर या फ्रिज खरीदते समय आप BEE स्टार लेबल जरूर देखते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी रेटिंग आपके बिजली बिल को कितना कम कर सकती है? चलिए आसान भाषा में जानें कि आखिर BEE स्टार रेटिंग क्या है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:36 PM IST
फ्रिज- AC पर लगा ये छोटा स्टिकर बचाता है हजारों की बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने से पहले जरूर चेक करें

जब भी आप कोई नया फ्रिज, एसी या गीजर खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार आपको सबसे पहले उसकी स्टार रेटिंग के बारे में जानकारी देता है. लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते है कि ये एक से लेकर पांच तक के स्टार का आखिर क्या मतलब है. दरअसल इन स्टार्स को BEE (Bureau of Energy Efficiency) लेबल कहा जाता हैं और ये भारत सरकार की एक संस्था है जो देश में बिजली बचाने के लिए काम करती है. यह स्टिकर बताता है कि आपका डिवाइस कितनी बिजली खर्च करेगा. जहाँ पांच स्टार वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबसे कम बिजली खाता है, वहीं एक स्टार वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है.

BEE लेबल को कैसे समझे?
BEE लेबल पर लिखी बातें बहुत आसान होती हैं, जिन्हें देखकर आप सही से सामान चुन सकते हैं. लेबल पर सबसे ऊपर लिखा होता है- More Star, More Saving यानी ज्यादा स्टार, ज्यादा बचत. यह सीधा बताता है कि आपको ज्यादा स्टार वाला डिवाइस लेना चाहिए.

इस पर बिजली की अनुमानित सालाना खपत (Annual Consumption) यूनिट्स में लिखी होती है. इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में आपका बिजली का बिल कितना बढ़ेगा. लेबल पर ब्रांड का नाम, मॉडल नंबर और कुछ तकनीकी बातें भी लिखी होती हैं, जिससे आप प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं.

लेबल पीरियड क्या होता है?
लेबल पर एक खास तारीख लिखी होती है, जिसे लेबल पीरियड कहते हैं. यह डेट बताती है कि वह स्टार रेटिंग कब तक वैलिड है. BEE समय-समय पर अपने मानकों यानी (Standards) को बदलता रहता है. जैसे- आज कोई उपकरण पांच स्टार का है, लेकिन दो साल बाद नियम बदलने पर वही मॉडल केवल तीन स्टार का रह सकता है. इसलिए, हमेशा नया लेबल पीरियड वाला सामान ही खरीदें. पुराना लेबल वाला सामान आज के मानकों के हिसाब से कम फायदा देगा. यह पीरियड आमतौर पर दो से तीन साल का होता है.

BEE सर्टिफिकेट क्यों है सुरक्षा की गारंटी?
BEE सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की जांच हो चुकी है. कंपनी अपने फ्रिज, गीजर या एसी को लैब में भेजती है, लैब उसका टेस्ट करती है और रिपोर्ट BEE को देती है. बीईई इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही स्टार रेटिंग जारी करता है. यह सर्टिफिकेट हमें इस बात की गारंटी देता है कि सामान सुरक्षित है. यह बिजली बचाने के मानकों पर खरा उतरता है. बिना BEE सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट खरीदने से बचना चाहिए, ताकि आप धोखाधड़ी और बिजली का बड़ा बिल, दोनों से खुद को बचा सकें.

