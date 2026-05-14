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Hindi NewsटेकTower vs Window Cooler: चिलचिलाती गर्मी में कौन सा कूलर करेगा कमरे को शिमला? खरीदने से पहले जान लें ये अंतर!

Tower vs Window Cooler: चिलचिलाती गर्मी में कौन सा कूलर करेगा कमरे को शिमला? खरीदने से पहले जान लें ये अंतर!

Tower vs Window Cooler: देशभर में गर्मी लगातार लोगों का हाल बेहाल कर रही है. कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते घरों और ऑफिसों में कूलिंग डिवाइसेज की मांग तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग नया एयर कूलर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि टावर कूलर लें या विंडो कूलर? 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 14, 2026, 02:02 PM IST
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Tower vs Window Cooler: चिलचिलाती गर्मी में कौन सा कूलर करेगा कमरे को शिमला? खरीदने से पहले जान लें ये अंतर!

Window Cooler vs Tower Cooler: भारत में इन दिनों गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. जैसे-जैसे पारा 42 डिग्री को पार कर रहा है, घरों से लेकर ऑफिसों में एयर कंडीशनर और कूलर्स की मांग बढ़ती जा रही है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कूलर भी खूब खरीद रहे हैं. बात जब नया कूलर खरीदने की आती है, तो अक्सर लोगों के मन टावर कूलर ले या फिर विंडो कूलर लें? इस तरह के कई सवाल होते हैं.

वहीं मार्केट में स्लीक डिजाइन वाले टावर कूलर खासकर युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं, तो दूसरी ओर तेज हवा के झोंके के लिए आज भी लोग विंडो कूलर पर भरोसा जताते हैं. लेकिन क्या केवल लुक के आधार पर सेलेक्शन करना सही होगा? या फिर आपके कमरे का साइज और वेंटिलेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है? दोनों ही कूलर गर्मी भगाने के लिए बनाए गए हैं.  लेकिन इनके काम करने का असर कमरे के साइज और जरूरतों के हिसाब से अलग अलग होता है. आइए जानते हैं एयर कूलर और विंडो कूलर के बीच का अंतर.

दोनों कूलर के बीच का अंतर जानिए

टावर कूलर अपने लुक को लेकर भी खास पसंद किया जाता है. इसका स्लिम और मॉडर्न डिजाइन लोगों को तुरंत पसंद आ जाता है. इसके साथ ही ये कमरे में कम जगह लेते हैं, फिर चाहे बेडरूम हो, ऑफिस हो या दुकान हर जगह आसानी से फिट हो जाते हैं. इन सब के साथ ही टावर कूलर के साथ एक और फायदा यह है कि इन कूलर को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है. टावर कूलर बहुत ही कम शोर करते हैं, तो इसलिए लोग इन कूलर को अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं. 

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बात करें विंडो कूलर की तो इनकी साइज टावर कूलर के तुलना में बड़ी होती है. विंडो कूलर को ज्यादातर खिड़की पास या फिर खिड़की के बाहर ही लगाया जाता है, इससे ये बाहर से हवा खींचकर ठंडी हवा देते हैं. विंडो कूलर बड़े कमरे के लिए ज्यादा असरदार होते हैं. हालांकि इन कूलर में थोड़ा शोर भी ज्यादा होता है.  इसके साथ ही विंडो कूलर में एक बार में सैकड़ों लीटर तक पानी भरा जा सकता है, जिससे बार-बार टैंक खाली होने का टेंशन नहीं रहता है.

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आपके लिए कौन सा कूलर होगा बेस्ट?

अगर आप छोटे या मीडियम साइज के कमरे के लिए कम जगह घेरने वाला और मॉडर्न डिजाइन वाला कूलिंग ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो टावर एयर कूलर बेस्ट हो सकता है. इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए पोर्टेबिलिटी चाहने वाले यूजर्स के लिए भी यह काफी उपयोगी है. दूसरी तरफ बड़े कमरों में ज्यादा और तेज ठंडक की जरूरत होने पर विंडो एयर कूलर ज्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इसकी कूलिंग क्षमता ज्यादा होती है.

अगर आपका कमरा बड़ा है और वहां गर्मी ज्यादा रहती है, साथ ही वेंटिलेशन भी अच्छा है, तो विंडो कूलर बेहतर कूलिंग दे सकता है. वहीं छोटे कमरे, बेडरूम या कम आवाज वाले कूलिंग विकल्प की जरूरत होने पर टावर कूलर ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक साबित होता है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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