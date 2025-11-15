Advertisement
Live Location शेयर करने से पहले जान लें जरूरी बात, नहीं तो पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी लीक!

Live Location Sharing: लाइव लोकेशन शेयरिंग आपको रियल-टाइम कनेक्ट रखने में मदद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपके बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी भी दिखा सकती है. जैसे आपका नाम, फोटो, बैटरी लेवल आदि. इससे आपका डिजिटल डेटा खतरा में आ सकता है और आपकी डिटेल्स लीक हो सकती है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:07 PM IST
Live Location Privacy: आज के कनेक्टेड वक्त में अपनी लाइव लोकेशन (Live Location) शेयर करना दोस्तों से मिलने, ट्रैवल करने या बस किसी को अपनी सुरक्षा के बारे में बताने का सबसे आसान तरीका बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुविधा हकीकत में आपके बारे में कितनी जानकारी सामने ला सकती है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह सिर्फ मैप पर चलने वाला एक नीला डॉट दिखाता है, लेकिन यह इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. प्लेटफॉर्म के आधार पर जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, वह आपका नाम, फोटो, बैटरी लेवल और यहां तक कि आपके ट्रैवल की स्पीड भी देख सकता है. यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या शेयर किया जा रहा है ताकि आप अपनी डिजिटल सेफ्टी बनाए रख सकें.

आपकी लाइव लोकेशन क्या-क्या दिखाती है?
जब आप लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, तो आपका डिवाइस GPS, Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क का यूज करके आपकी स्थिति को लगातार अपडेट करता रहता है. इससे दूसरा व्यक्ति आपके रियल टाइम मूवमेंट को देख सकता है. आमतौर पर वे ये जानकारी देख सकते हैं-
1. आपका रियल लोकेशन एक चलते हुए मार्कर की तरह मैप पर हर कुछ सेकंड में अपडेट होता है.
2. कुछ सेवाएं यह दिखा सकती हैं कि आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कहीं खड़े हैं. साथ ही आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं.
3. अगर यह सेवा किसी प्रोफाइल से जुड़ी है, तो वे आपके लोकेशन के बगल में आपका नाम और फोटो देख सकते हैं.
4. कुछ प्लेटफॉर्म यह भी दिखाते हैं कि आपका फोन चार्ज हो रहा है या उसकी बैटरी कम है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आप जल्द ही ऑफलाइन हो सकते हैं.
5. कुछ सिस्टम आपको खास लोकेशन पर पहुंचने या वहां से निकलने पर नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन देते हैं.
6. अगर आपका सिग्नल चला जाता है या आप लोकेशन शेयर करना बंद कर देते हैं, तो भी व्यक्ति आपका आखिरी अपडेट की गई लोकेशन एक स्टेबल पॉइंट की तरह देख सकता है.

अपनी प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल करें?
सभी प्लेटफॉर्म पर सेटिंग्स अलग-अलग होती हैं, लेकिन आप इन टिप्स से अपनी लाइव लोकेशन मैनेज कर सकते हैं.
- हमेशा कुछ मिनटों या घंटों के लिए लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन चुनें, न कि हमेशा के लिए.
- केवल उन लोगों के साथ लोकेशन शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हैं.
- कंफर्म करें कि ऐप बंद होने के बाद आपकी लोकेशन अपडेट होना बंद हो जाए.
- लिंक को आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है, इसलिए ऐप के अंदर शेयरिंग का ऑप्शन चुनें जिसमें प्राइवेसी बिल्ट-इन हो.
- फोन को हमेशा अपडेटेड रखें और एक्स्ट्रा ऐप्स से लोकेशन एक्सेस की परमिशन हटा दें.

यह भी पढ़ें: Amazon Prime बिलकुल फ्री! Jio के इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 5G डेटा का नॉन....

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Live Locationwhatsapp live location

