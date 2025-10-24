सर्दी शुरू होते ही गीजर चलाने जा रहे? स्वीच ऑन करने से पहले करें ये काम; वरना हो सकता है ब्लास्ट

How to Avoid Geyser Blasts: मौसम बदल रहा है और सर्दियों की शुरुआत होने लगी है. ऐसे में घर में गीजर की जरूरते बढ़ने लगी हैं, लेकिन क्या आपने मौसम के बदलते ही, स्विच ऑन करके गीजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, तो आपको बता दें, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. आपको बता दें, गीजर इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है, साथ सीजन बदने के बाद कुछ खास जरूरी चीजों को करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए. ये छोटी-छोटी लापरवाहियों के कारण ही बड़े हादसे होने लगते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको, ऐसी जरूरी बातें बताएंगे, जो हर किसी को गीजर ऑन करने से पहले जरूर जाननी चाहिए.

इस्तेमाल करने से पहले चेक करवाएं

मौसम बदलने के बाद सीधा गीजर का इस्तेमाल शुरू कर देना आपके और गीजर दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है. ये जरूरी है कि लंबे समय तक बंद पड़े गीजर को ऑन करने से पहले आप उसके स्विच, वायर और हीटिंग एलिमेंट को चेक करें या किसी प्लंबर से करवाएं. ऐसा करने से आप किसी तरह की अनहोनी या गीजर में समस्या होने से बच सकते हैं. गीजर एक हाई वोल्टेज पर चलने वाला अप्लायंस है, ऐसे में उसके साथ की गई लापरवाही कई समस्याओं को पैदा कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेफ्टी वॉल्व और पाइप की जांच करें

गीजर के अंदर एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जो गीजर के अंदर के प्रेशर, गैस या भाप को बाहर निकालने में मदद करता है. लेकिन कई बार ये वॉल्व जाम हो जाता है, जिससे खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा पाइप में भी लीक या जंग लगने से ब्लास्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं. ऐसे में ठंड में गीजर का इस्तेमाल शुरू करने से पहले प्लंबर से इसका जांच करवाना बेहद जरूरी है.

ओवरहीटिंग से बचें

कई बार लोग गीजर को ओवरहीट करने की गलती करने लगते हैं. दिन-रात गीजर ऑन रखते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है. ऐसे में टाइम से गीजर को बंद करने की आदत डालें. ऐसा अक्सर सुबह के समय होता है, जब कई लोग सुबह लेट होने के चक्कर में रात भर गीजर ऑन कर देते हैं. इसका ये नतीजा होता है, कि गीजर के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी गर्म हो जाता है और प्रेशर बढ़ने लगता है. ऐसे स्थिति में अगर सेफ्टी वॉल्व खराब हो या पुराने मॉडल का गीजर हो, तो प्रेशर ब्लास्ट का कारण भी बन सकता है. इसलिए पानी गर्म होते ही गीजर तुरंत बंद कर दें और जरूरत पड़ने पर दोबारा ऑन करें.

गीजर को हमेशा वेंटिलेशन वाले कमरे में लगाएं

आपको बता दें, गीजर को छोटे या बंद बाथरूम में लगाना खतरे से खाली नहीं है. इससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है, ज्यादातर मामलों में ऐसा गैस गीजर में होता है. दरअसल गीजर से गैस लीक होने से दम घुटना या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में गीजर हमेशा ऐसे बाथरूम में लगाना चाहिए, जिसमें खिड़की या एग्जॉस्ट फैन हो, इससे हवा का सही फ्लो बना रहे.

समय से बदल लें पुराने गीजर

अक्सर लोग सालों-साल पुराने गीजर का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की एक लाइफ होती है. ऐसे में ज्यादातर गीजरों की उम्र 7 से 10 साल होती है. इस टाइम के बाद टैंक में जंग लगते हैं, वायरिंग खराब हो जाती है या हीटिंग एलिमेंट लगने लगता है. ऐसे में नया गीजर लगवाना बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे दुर्घटना के चांसेस कम हो.

Disclaimer

प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.