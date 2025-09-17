Aadhaar Card के 5 गजब के फायदे, सरकारी योजनाओं से लेकर बैंकिंग तक झट से होगा काम

Hidden Advantages of Aadhaar Card: अब आधार कार्ड एक पहचान पत्र के डॉक्यूमेंट से कहीं बढ़कर है. यह भारत की जनता का सबसे विश्वसनीय डिजिटल पहचान बन चुका है. सरकारी विभागों समेत बैंक और प्राइवेट कंपनियों में भी आधार को स्वीकृति दी गई है. इसके जरिए कई सुविधाओं का लाभ सीधे मिलता है. जैसे बैंक अकाउंट खोलना, टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट और मोबाइल सिम वेरिफाई करवाना आदि. आइए समझते हैं विस्तार से...

भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सेफ्टी और सुविधा को मध्य नजर रखते हुए एक नया नियम लागू करने की घोषणा की है. जल्द ही 1 अक्टूबर से आधार कार्ड को ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा. ये अहम फैसला नकली बुकिंग, पहचान से जुड़े फ्रोड और टिकट ब्लैकिंग को रोकने के लिए लिया गया है. IRCTC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को अपने आधार कार्ड नंबर को लिंक करना जरूरी होगा.

सब्सिडी सीधे खाते में

आधार का एक बड़ा लाभ है कि सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में पहुंचती है. जिसे Direct Benefit Transfer (DBT) कहते हैं. पहले गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, राशन, किसान सम्मान निधि में देरी और गड़बड़ी की शिकायत आती थी. अब आधार को बैंक से लिंक करने पर पैसे सीधे अकाउंट में आते हैं.

PAN और Income Tax से आधार लिंक

आधार को PAN कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो चुका है. इसकी मदद से टैक्स चोरी और फर्जी पैन कार्ड जैसी समस्याओं को रोका गया है. आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय आधार से OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है. जिससे यह सुरक्षित और तेज हो जाता है. अब पहले की तरह ITR फाइल करने का झंझट खत्म हो गया है, जिसमें मैनयुअल वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भेजना होता था.

e-KYC से फटाफट वेरिफिकेशन प्रोसेस

आधार के जरिए e-KYC (Electronic Know Your Coustomer) प्रोसेस बहुत आसान और तेज हो गया है. पहले बैंक अकाउंट ओपन करने और सिम कार्ड लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस और फॉर्म भरना पड़ता था. लेकिन अब आधार बेस्ड e-KYC से फटाफट ये काम हो जाता है. बैंकिंग सेक्टर में लोन लेने, अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करने के लिए आधार e-KYC जरूरी हो चुका है.

Address Proof के तौर पर इस्तेमाल

आधार कार्ड को अब सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में एड्रेस प्रूफ के रूप में पहचान दी गई है. आपको पासपोर्ट बनवाना हो, गैस कनेक्शन लेना हो या पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना हो आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. एड्रस प्रूफ के लिए पहले बिजली बिल, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का यूज किया जाता था. लेकिन अब Aadaar का QR कोड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एड्रेस की सही पहचान को कंफर्म करता है.