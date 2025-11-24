बंगाल चुनाव से पहले हैकर्स ने किया बड़ा कांड! SIR फॉर्म के नाम पर छाया OTP स्कैम, धड़ाधड़ हो रहे बैंक अकाउंट खाली

देशभर में 2026 के चुनावों की तैयारी के तहत वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन चल रहा है. इस प्रक्रिया में Booth Level Officers (BLOs) घर-घर जाकर SIR फॉर्म भर रहे हैं, ताकि लोगों की जानकारी सही तरीके से अपडेट हो सके. लेकिन इसी आधिकारिक प्रक्रिया के बीच एक नया और खतरनाक स्कैम भी तेजी से फैल रहा है, जिसका शिकार आम नागरिक बन रहे हैं. फोन पर लगातार आने वाली “वोटर अपडेट कॉल्स” सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि एक नए प्रकार के OTP फ्रॉड का हिस्सा बनती जा रही हैं.

फर्जी कॉल्स का नया तरीका

कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि SIR फॉर्म भरवाने के बाद उन्हें अज्ञात नंबरों से कॉल आ रही हैं. कॉल करने वाले खुद को वेरिफिकेशन टीम का सदस्य बताते हैं और दावा करते हैं कि नागरिक के फोन पर एक OTP भेजा गया है. वे कहते हैं कि इस OTP को तुरंत शेयर करना जरूरी है ताकि “वोटर लिस्ट अपडेट कन्फर्म हो सके.” यही वह जगह है जहां स्कैम शुरू होता है. दरअसल, यह पूरी प्रक्रिया झूठ है. न तो सरकार और न ही चुनाव आयोग वोटर अपडेट के लिए किसी प्रकार का OTP भेजता है. यह कॉल सिर्फ आपकी पहचान, बैंक अकाउंट या डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए की जाती है.

पहले समझिए असली प्रक्रिया

सच्चाई यह है कि वोटर लिस्ट अपडेट पूरी तरह ऑफलाइन प्रक्रिया है. BLO आपके घर आता है, SIR फॉर्म भरता है, आपका फोन नंबर और Aadhaar नंबर नोट कर सकता है. लेकिन इस प्रक्रिया में कभी भी OTP की जरूरत नहीं होती. न कोई SMS वेरिफिकेशन, न ऑनलाइन ओथराइजेशन, न डिजिटल कन्फर्मेशन. यही सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है. वोटर लिस्ट अपडेट के लिए कभी भी OTP साझा नहीं करना है.

स्कैम कैसे काम करता है?

धोखेबाज SIR फॉर्म अपडेट की आड़ में कॉल करते हैं और खुद को चुनावी अधिकारी बताते हैं. वे दावा करते हैं कि आपकी जानकारी अपडेट हो गई है और अब एक OTP भेजा जा रहा है जिसका मिलान करना आवश्यक है. असल में यह OTP किसी बैंकिंग सर्विस, सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल वॉलेट या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है. जैसे ही नागरिक OTP साझा करता है, फ्रॉडस्टर को एक्सेस मिल जाता है और financial या personal data चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि ऐसी किसी भी कॉल पर तुरंत कॉल काट दें और OTP की बात होते ही सतर्क हो जाएं.

नागरिकों के लिए जरूरी सावधानी

यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करके कहता है कि आपका वोटर अपडेट पूरा हो गया है और अब OTP कन्फर्म करना है, तो यह स्कैम है. इसका एक ही सुरक्षित जवाब है- OTP नहीं देना और कॉल तुरंत काट देना. आधिकारिक प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है: BLO घर आता है, जानकारी लेता है, फॉर्म जमा करता है और बस. इसमें न किसी लिंक पर क्लिक करना होता है, न OTP साझा करने की जरूरत होती है.

जागरूक रहें, क्योंकि स्कैमर्स हो रहे हैं स्मार्ट

आजकल फ्रॉडस्टर्स नागरिकों के भरोसे, उनकी जानकारी की कमी और चुनावी प्रक्रियाओं के समय होने वाली अफरातफरी का फायदा उठाते हैं. ऐसे में किसी भी कॉल, मैसेज या urgency दिखाने वाले व्यक्ति पर भरोसा न करें. अगर कोई जानकारी संदिग्ध लगे तो सीधे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या स्थानीय BLO से खुद संपर्क कर सत्यापन करें.

सही जानकारी ही सुरक्षा की कुंजी है

सीधे शब्दों में- वोटर लिस्ट अपडेट के लिए OTP की कोई भूमिका नहीं है. यह एक ऑफलाइन प्रक्रिया है और इसे डिजिटल तरीके से कन्फर्म नहीं किया जाता. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे स्कैम बढ़ सकते हैं. इसलिए हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह जागरूक रहे, जानकारी की पुष्टि करे और किसी भी अनजान कॉलर पर भरोसा न करे.