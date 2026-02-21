Advertisement
Hindi Newsटेकबेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप Livspace में मचा भूचाल, 1000 कर्मचारियों की हुई छंटनी; को-फाउंडर ने भी छोड़ा साथ

बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप Livspace में मचा 'भूचाल', 1000 कर्मचारियों की हुई छंटनी; को-फाउंडर ने भी छोड़ा साथ

Livspace Layoffs 2026: बेंगलुरु बेस्ड एक होम डेकोर कंपनी Livspace ने अचानक अपने करीब 1,000 एम्प्लॉईस को नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी में हुई छंटनी के बाद को-फाउंडर सौरभ जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस ले-ऑफ के लिए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को जिम्मेदार बता रहे हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:49 PM IST
बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप Livspace में मचा 'भूचाल', 1000 कर्मचारियों की हुई छंटनी; को-फाउंडर ने भी छोड़ा साथ

Livspace Layoffs 2026: टेक और स्टार्टअप की दुनिया से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. बेंगलुरु के मशहूर होम इंटीरियर स्टार्टअप Livspace ने अपने करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी ने यह छंटनी इतने बड़े स्तर पर और इतनी अचानक की कि पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई. इतना ही नहीं, कंपनी के को-फाउंडर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस पूरे बवंडर के पीछे की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस छंटनी से लिवस्पेस ने अपने कुल कर्मचारियों में से करीब 12 प्रतिशत लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

AI बना विलेन या मजबूरी?
लिवस्पेस की इस छंटनी ने एक बार फिर उस बहस को जिंदा कर दिया है, जिसमें लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या AI इंसानों की नौकरियां खा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिवस्पेस अपने पूरे बिजनेस मॉडल को ‘AI-फर्स्ट’ बनाने की तैयारी कर रही है. कंपनी का मानना है कि जो काम पहले सैकड़ों डिजाइनर और ऑपरेशंस टीम मिलकर करती थी, वह अब एडवांस AI टूल्स की मदद से ज्यादा तेजी और कम खर्च में हो सकता है. इसी टेक ट्रांजिशन की कीमत इन 1,000 कर्मचारियों को चुकानी पड़ी है. ये कंपनी के कुल वर्कफोर्स का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा थे.

को-फाउंडर ने क्यों दिया इस्तीफा?
कंपनी की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब बड़े फेरबदल के बीच उसके को-फाउंडर ने भी इस्तीफा दे दिया. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे निजी कारणों से लिया गया फैसला बताया जा रहा है, लेकिन अंदरखाने चर्चा है कि वे कंपनी के इस आक्रामक AI रुख और बड़े पैमाने पर छंटनी के फैसले से सहमत नहीं थे. किसी भी स्टार्टअप के लिए एक फाउंडर का जाना बड़ा झटका माना जाता है.

कर्मचारियों में रोष
निकाले गए कर्मचारियों में जूनियर लेवल से लेकर मिड-मैनेजमेंट तक के लोग शामिल हैं. कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मीटिंग में बुलाया गया और पिंक स्लिप थमा दी गई. कंपनी ने हालांकि सेवरेंस पैकेज देने का वादा किया है, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही इतनी बड़ी छंटनी ने मार्केट में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

क्या है Livspace का अगला प्लान?
रिपोर्ट्स के अनुसार, लिवस्पेस अब लागत कम करने (कॉस्ट कटिंग) और मुनाफा बढ़ाने पर फोकस कर रही है. कंपनी का लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां ग्राहक खुद AI की मदद से अपने घर का डिजाइन तैयार कर सकें, जिससे इंसानी दखल कम हो जाए. 

संभलकर रहें टेक प्रोफेशनल्स
टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिवस्पेस का यह कदम आने वाले समय की चेतावनी है. अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर प्रोफेशनल को AI के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा. जो कंपनियां खुद को मुनाफे में लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वे AI को एक शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं. ऐसे में अगर आप टेक सेक्टर में हैं, तो समय रहते AI स्किल्स सीख लेना समझदारी होगी.

