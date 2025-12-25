Advertisement
trendingNow13052964
Hindi NewsटेकCustoms E-Auction: 175 आईफोन्स, 65-इंच Smart TV जैसी चीजें नीलामी पर, जानिए कैसे खरीद सकते हैं

Customs E-Auction: 175 आईफोन्स, 65-इंच Smart TV जैसी चीजें नीलामी पर, जानिए कैसे खरीद सकते हैं

विभाग 30 दिसंबर को कुल 227 जब्त, जब्त किए गए और बिना दावे वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ऑनलाइन नीलामी करने जा रहा है. इस नीलामी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले प्रोडक्ट्स में 175 Apple iPhone, 21 Apple Watch, 26 Android फ्लैगशिप स्मार्टफोन, कुछ iPad और यहां तक कि एक 65-इंच का टेलीविजन भी शामिल है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Customs E-Auction: 175 आईफोन्स, 65-इंच Smart TV जैसी चीजें नीलामी पर, जानिए कैसे खरीद सकते हैं

साल के आखिर में बेंगलुरु कस्टम्स ने मोबाइल फोन, वियरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए एक दिलचस्प ई-नीलामी का ऐलान किया है. विभाग 30 दिसंबर को कुल 227 जब्त, जब्त किए गए और बिना दावे वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ऑनलाइन नीलामी करने जा रहा है. इस नीलामी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले प्रोडक्ट्स में 175 Apple iPhone, 21 Apple Watch, 26 Android फ्लैगशिप स्मार्टफोन, कुछ iPad और यहां तक कि एक 65-इंच का टेलीविजन भी शामिल है.

एक-एक फोन नहीं, पूरा बंडल खरीदना होगा
अगर आप यह सोच रहे हैं कि नीलामी में हिस्सा लेकर एक सस्ता iPhone मिल जाएगा, तो यहां एक बड़ी शर्त है. कस्टम्स इन सभी 227 आइटम्स को एक साथ एक ही लॉट में बेच रहा है. इसका मतलब यह है कि कोई भी बोली लगाने वाला इन सभी सामानों के लिए एक साथ बोली लगाएगा. यह नीलामी आम ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि थोक व्यापारियों, रिफर्बिशिंग का काम करने वालों और अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लर्स के लिए रखी गई है.

MSTC प्लेटफॉर्म पर होगी ऑनलाइन बोली
यह पूरी ई-नीलामी Metal Scrap Trade Corporation यानी MSTC लिमिटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी. बेंगलुरु कस्टम्स ने ऑनलाइन बोली प्रक्रिया को संभालने के लिए MSTC के साथ साझेदारी की है. इसमें वही लोग हिस्सा ले सकेंगे, जो पहले से इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति बोली नहीं लगा पाएगा, इसलिए यह एक जरूरी शर्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

GST रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य
इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए वैध GST रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह नीलामी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हो रही है. आसान शब्दों में कहें तो इसमें टैक्स और अन्य कानूनी जिम्मेदारियां कस्टम्स की नहीं, बल्कि खरीदार की होंगी. खरीदार को ही सभी टैक्स चुकाने होंगे और नियमों का पालन करना होगा. ऐसे में कागजी प्रक्रिया यहां बहुत अहम हो जाती है.

खरीद से पहले सामान देखने का मौका
कस्टम्स ने इच्छुक बोलीदाताओं को एक छोटा सा इंस्पेक्शन विंडो भी दिया है. जो लोग रजिस्टर्ड हैं, वे 29 दिसंबर तक केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स गोदाम में रखे इन सामानों को खुद जाकर देख सकते हैं. इससे उन्हें फोन, घड़ियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हालत का अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा. नीलामी खत्म होने के बाद किसी भी तरह की शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि यह सामान “जैसा है, जहां है” के आधार पर बेचा जाएगा.

भुगतान को लेकर सख्त नियम
इस ई-नीलामी में भुगतान से जुड़े नियम भी काफी सख्त रखे गए हैं. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और बाकी भुगतान के लिए तय समय-सीमा है. अगर कोई बोलीदाता समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है, जमा रकम जब्त हो सकती है या फिर उसका MSTC अकाउंट अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है. इसलिए बोली लगाने से पहले समय और पैसों की पूरी तैयारी जरूरी है.

कारोबारियों के लिए मौका, आम लोगों के लिए जानकारी
जो बिजनेस रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स या थोक गैजेट ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह नीलामी साल खत्म होने से पहले स्टॉक बढ़ाने का एक अच्छा मौका हो सकती है. वहीं आम लोगों के लिए यह नीलामी खरीदारी से ज्यादा जब्त किए गए गैजेट्स की दुनिया की एक झलक भर है, न कि कोई सामान्य शॉपिंग का अवसर.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BengaluruCustoms e-auctioniPhone Auction

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल