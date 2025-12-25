Customs E-Auction: 175 आईफोन्स, 65-इंच Smart TV जैसी चीजें नीलामी पर, जानिए कैसे खरीद सकते हैं

साल के आखिर में बेंगलुरु कस्टम्स ने मोबाइल फोन, वियरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए एक दिलचस्प ई-नीलामी का ऐलान किया है. विभाग 30 दिसंबर को कुल 227 जब्त, जब्त किए गए और बिना दावे वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ऑनलाइन नीलामी करने जा रहा है. इस नीलामी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले प्रोडक्ट्स में 175 Apple iPhone, 21 Apple Watch, 26 Android फ्लैगशिप स्मार्टफोन, कुछ iPad और यहां तक कि एक 65-इंच का टेलीविजन भी शामिल है.

एक-एक फोन नहीं, पूरा बंडल खरीदना होगा

अगर आप यह सोच रहे हैं कि नीलामी में हिस्सा लेकर एक सस्ता iPhone मिल जाएगा, तो यहां एक बड़ी शर्त है. कस्टम्स इन सभी 227 आइटम्स को एक साथ एक ही लॉट में बेच रहा है. इसका मतलब यह है कि कोई भी बोली लगाने वाला इन सभी सामानों के लिए एक साथ बोली लगाएगा. यह नीलामी आम ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि थोक व्यापारियों, रिफर्बिशिंग का काम करने वालों और अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लर्स के लिए रखी गई है.

MSTC प्लेटफॉर्म पर होगी ऑनलाइन बोली

यह पूरी ई-नीलामी Metal Scrap Trade Corporation यानी MSTC लिमिटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी. बेंगलुरु कस्टम्स ने ऑनलाइन बोली प्रक्रिया को संभालने के लिए MSTC के साथ साझेदारी की है. इसमें वही लोग हिस्सा ले सकेंगे, जो पहले से इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति बोली नहीं लगा पाएगा, इसलिए यह एक जरूरी शर्त है.

GST रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य

इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए वैध GST रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह नीलामी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हो रही है. आसान शब्दों में कहें तो इसमें टैक्स और अन्य कानूनी जिम्मेदारियां कस्टम्स की नहीं, बल्कि खरीदार की होंगी. खरीदार को ही सभी टैक्स चुकाने होंगे और नियमों का पालन करना होगा. ऐसे में कागजी प्रक्रिया यहां बहुत अहम हो जाती है.

खरीद से पहले सामान देखने का मौका

कस्टम्स ने इच्छुक बोलीदाताओं को एक छोटा सा इंस्पेक्शन विंडो भी दिया है. जो लोग रजिस्टर्ड हैं, वे 29 दिसंबर तक केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स गोदाम में रखे इन सामानों को खुद जाकर देख सकते हैं. इससे उन्हें फोन, घड़ियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हालत का अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा. नीलामी खत्म होने के बाद किसी भी तरह की शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि यह सामान “जैसा है, जहां है” के आधार पर बेचा जाएगा.

भुगतान को लेकर सख्त नियम

इस ई-नीलामी में भुगतान से जुड़े नियम भी काफी सख्त रखे गए हैं. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और बाकी भुगतान के लिए तय समय-सीमा है. अगर कोई बोलीदाता समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है, जमा रकम जब्त हो सकती है या फिर उसका MSTC अकाउंट अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है. इसलिए बोली लगाने से पहले समय और पैसों की पूरी तैयारी जरूरी है.

कारोबारियों के लिए मौका, आम लोगों के लिए जानकारी

जो बिजनेस रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स या थोक गैजेट ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह नीलामी साल खत्म होने से पहले स्टॉक बढ़ाने का एक अच्छा मौका हो सकती है. वहीं आम लोगों के लिए यह नीलामी खरीदारी से ज्यादा जब्त किए गए गैजेट्स की दुनिया की एक झलक भर है, न कि कोई सामान्य शॉपिंग का अवसर.