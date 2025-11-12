Advertisement
Dating App पर हुआ प्यार, फिर लगा ₹1.29 करोड़ का चूना, ऐसे फंसाया जाल में

Dating App Scam: ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीके अब रिश्तों के बहाने तक पहुंच गए हैं. बेंगलुरु में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया. डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती ने देखते ही देखते 1.29 करोड़ों रुपये के नुकसान में बदल दिया. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:08 PM IST
Cyber Fraud: आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन फ्रॉड के नए-नए तरीके अब रिश्तों के बहाने तक पहुंच चुके हैं. बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है, जहां 42 साल के एक व्यक्ति को डेटिंग ऐप के जरिए ₹1.29 करोड़ की बड़ी ठगी का शिकार बना लिया गया. आरोपी ने पहले दोस्ती की फिर गहरा भरोसा जीतकर पीड़ित को एक झूठे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में पैसे लगाने के लिए राजी कर लिया. 

कैसे फंसा Quack Quack ऐप पर पीड़ित?
नॉर्थ CEN क्राइम पुलिस, बेंगलुरु में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़ित जगदीश सी. नाम के व्यक्ति से कुछ अंजान लोगों ने Quack Quack नाम के एक डेटिंग ऐप पर कॉन्टैक्ट किया. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद, आरोपियों में से एक महिला जिसका नाम मेघना रेड्डी बताया गया है, उसने पीड़ित को इमोशनली कनैक्ट किया.

उस महिला ने कहा कि वह उसके यानी पीड़ित के पिता के नाम पर एक ओल्ड एज होम बनाना चाहती है और इसके लिए उसे पैसों की मदद की जरूरत है. साथ ही आरोपी ने जगदीश को एक ऐसी वेबसाइट में पैसे लगाने के लिए राजी कर लिया जो खुद को इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में हाई-रिटर्न देने वाली बताती थी.

करोड़ों का ट्रांजैक्शन और धोखाधड़ी
महिला के झूठे झांसे में आकर जगदीश ने 5 और 6 नवंबर के बीच कई RTGS और NEFT ट्रांजैक्शन्स के जरिए कुल ₹1,29,33,253 की बड़ी रकम आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दी. पैसे भेजने के बाद जब पीड़ित को न तो कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला और न ही उसकी रकम वापस आई. कई दिनों तक कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया तब उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुका है.

पुलिस की इस मामले पर कार्रवाई
पीड़ित ने तुरंत नॉर्थ CEN पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में Information Technology Act, 2000 और Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाल के महीनों में रोमांस और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स तेजी से बढ़े हैं, जहां स्कैमर्स डेटिंग ऐप्स पर फेक प्रोफाइल बनाकर यूजर्स से पैसे ऐंठते हैं. फिलहाल साइबर क्राइम यूनिट आरोपी को ट्रेस करने और पैसे की रिकवरी की कोशिश में जुटी है.

