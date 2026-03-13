छोड़ दिया ₹2 करोड़ का पैकेज! Google की टॉप मैनेजर ने प्रमोशन की जगह चुनी अपनी आजादी, अब कर रही हैं ये काम

Advertisement
Srigeeta Shrinivas Google Job: आज के सयम में एक तरफ जहां लोग करोड़ों की सैलरी वाली नौकरी पाने का सपना देखते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जुनून और आजादी के लिए करोड़ों की सैलरी वाली नौकरी भी छोड़ने का साहस दिखाते हैं. बेंगलुरु की एक टेक प्रोफेशनल ने भी कुछ ऐसा ही किया. लगभग ₹2 करोड़ सालाना पैकेज वाली Google की नौकरी छोड़कर आजादी चुनी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:44 AM IST
Srigeeta Shrinivas Google Job: क्या आप साल के 2 करोड़ रुपये कमाने वाली नौकरी को छोड़ सकते हैं? वह भी तक जब आप दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में काम कर रहे हों? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं. लेकिन बेंगलुरु की एक टेक प्रोफेशनल ने यही किया है. 10 साल के शानदार करियर और करोड़ों के पैकेज को अलविदा कहकर टेक प्रोफेशनल श्रीगीता श्रीनिवास ने एक ऐसी राह चुनी है जिसने टेक जगत से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है. आखिर क्या थी वो वजह जिसने उन्हें इस ड्रीम जॉब को अलविदा करने के लिए मजबूर किया? आइए जानते हैं...

गूगल में लगभग 10 सालों काम करने और 200,000 यूरो यानी करीब 2 करोड़ रुपये का सालान पैकेज पाने वाली श्रीगीता ने अब कंटेंट क्रिएशन को अपना फुल-टाइम करियर बना लिया है. श्रीगीता Google में प्रिंसिपल अकाउंट मैनेजर के रूप में सेवा दे रही थीं और हैदराबाद से लेकर आयरलैंड के डबलिन तक अपनी सेवाएं दे चुकी थीं. श्रीगीता के अनुसार उन्होंने 2025 में ही इस्तीफा देने का मन बनाया और दिसंबर 2025 में कंपनी को अलविदा कह दिया. श्रीगीता के मुताबिक उनके लिए केवल आर्थिक सुरक्षा काफी नहीं थी वे कुछ अपना बनाना चाहती थीं और प्रमोशन की जगह पर स्किल बढ़ानने की तलाश में थीं.

900 से सीधे वायरल होने का सफर
कंटेंट क्रिएशन श्रीगीता के लिए नया नहीं है. वे पिछले 5 सालों से नौकरी के साथ-साथ वीडियो भी बना रही थीं. हालांकि गूगल छोड़ने के फैसले वाले उनके एक रील ने इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ. जिसके बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या रातों-रात 900 से बढ़कर हजारों में चली गई. फिलहाल वे अपनी एक सीरीज Rebuilding life after quitting Google चला रही हैं जिसका टारगेट है 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचना है.

इस तरह से शुरू हुई कमाई
श्रीगीता ने अब वह इंस्टाग्राम के जरिए ट्रैवल और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया है. इसके जरिए उनकी सोशल मीडिया से कमाई भी शुरू हो चुकी है. फिलहाल उनका फोकस ट्रैवल, एडवेंचर और अलग तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट बनाकर अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने पर है.

श्रीगीता का कहना है कि आने वाले कुछ साल वह इसी क्रिएटर इकॉनमी को समझने और अपना बिजनेस बनाने में लगाना चाहती हैं. हालांकि अगर आने वाले समय में कोई नौकरी उनके विचारों से मेल खाली है तो वह उस पर भी विचार कर सकती हैं. उनका यह भी कहना है कि वे भारत में सफलता का मतलब डिग्री, नौकरी, शादी को बदलकर लोगों को कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट करना चाहती हैं.

