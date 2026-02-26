Advertisement
Hindi Newsटेकअब आपके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनेगा ये छोटा कान्हा! बिना स्क्रीन वाला जादुई डिवाइस जो करेगा बातें और सिखाएगा संस्कार

अब आपके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनेगा ये 'छोटा कान्हा'! बिना स्क्रीन वाला जादुई डिवाइस जो करेगा बातें और सिखाएगा संस्कार

'Kanha AI' 0 से 7 साल के बच्चों के लिए है. इसमें कोई स्क्रीन या वीडियो नहीं है. यह पूरी तरह से आवाज (Voice) पर आधारित है. यह भारतGPT (BharatGPT) पर काम करता है और बच्चे के मूड और व्यवहार के अनुसार बात करता है. माता-पिता के लिए एक ऐप है, जिसमें सेफ्टी, मेडिकल और बुलिंग अलर्ट मिलते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:04 AM IST
बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप CoRover AI ने 0 से 7 साल के बच्चों के लिए एक खास वॉयस-बेस्ड AI कंपैनियन “Kanha Ji” लॉन्च किया है. कंपनी के मुताबिक, यह डिवाइस बच्चों की सीखने की आदतों को बेहतर बनाने, उनकी भावनात्मक सेहत को सपोर्ट करने और बिना स्क्रीन के बातचीत को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है. Kanha AI को CoRover के कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म और BharatGPT से पावर किया गया है. यह डिवाइस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए परिवारों के लिए उपलब्ध कराया गया है.

स्क्रीन नहीं, सिर्फ आवाज से बातचीत
कंपनी का कहना है कि Kanha AI में कोई डिस्प्ले, वीडियो या विजुअल इंटरफेस नहीं दिया गया है. यह पूरी तरह वॉयस इंटरैक्शन पर आधारित है. यानी बच्चे इससे सिर्फ बात करके सीख सकते हैं और रोजमर्रा की रूटीन में शामिल हो सकते हैं. डिवाइस बच्चों को सुबह ग्रीट करता है और उनसे आसान सवाल पूछता है, जैसे “Good morning, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं?” या “आज आप थोड़े शांत लग रहे हो, बात करना चाहोगे?”

कंपनी के अनुसार, Kanha AI समय के साथ बच्चे की बातचीत की आदतों को समझता है और उसी हिसाब से जवाब देता है. यह पिछले संदर्भ को याद रखकर लगातार और नेचुरल तरीके से बातचीत करता है. इस डिवाइस का कॉन्सेप्ट भगवान कृष्ण के किरदार से प्रेरित है, जिसमें जिज्ञासा, खेल और संतुलन पर फोकस किया गया है.

सुरक्षा और पैरेंटल कंट्रोल पर खास ध्यान
Kanha AI को छोटे बच्चों के घरों में इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी ने बताया कि यह एक पैरेंट ऐप से लिंक होता है, जहां माता-पिता बच्चों की बातचीत का सारांश देख सकते हैं और इमोशनल सिग्नल मॉनिटर कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए पैरेंट्स डिवाइस के एक्टिव रहने का समय तय कर सकते हैं. साथ ही उन्हें सेफ्टी अलर्ट, मेडिकल अलर्ट, बुलिंग अलर्ट और इमोशनल अलर्ट जैसे नोटिफिकेशन भी मिल सकते हैं. माता-पिता इसमें पढ़ाई, म्यूजिक प्रैक्टिस या फैमिली टाइम जैसे रिमाइंडर भी जोड़ सकते हैं. यानी यह डिवाइस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक कंट्रोल्ड और सुरक्षित AI एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है.

क्या बोले कंपनी के CEO?
Ankush Sabharwal, जो CoRover AI के फाउंडर और CEO हैं, ने लॉन्च के दौरान कहा कि Kanha AI के जरिए वे बच्चों और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं. उनके मुताबिक, Kanha हर बच्चे के साथ बड़ा होने के लिए डिजाइन किया गया है. यह जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, संतुलन सिखाता है और सार्थक सोच को प्रोत्साहित करता है, जबकि पैरेंट्स को पूरा कंट्रोल देता है. उन्होंने इसे बच्चों और परिवारों के लिए जिम्मेदार AI बताया.

BharatGPT से पावर्ड एक नया कदम
Kanha AI, CoRover के कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म और BharatGPT पर चलता है. कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम में वॉयस इंटरैक्शन, इमोशनल सिग्नल एनालिसिस और पैरेंटल कंट्रोल को एक ही डिवाइस में जोड़ा गया है.

