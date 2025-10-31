Amazon से शख्स ने ऑर्डर किया ₹1.87 का Samsung Galaxy Z Fold 7, डिब्बा खोला तो निकली टाइल; देखें VIDEO

बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. इंजीनियर ने ₹1.87 लाख का Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन Amazon से ऑर्डर किया था, लेकिन जब डिलीवरी पैकेज खोला गया तो उसमें फोन की जगह एक टाइल का टुकड़ा निकला. यह मामला ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का एक ताजा उदाहरण है, जिसने लोगों को एक बार फिर सावधान कर दिया है कि ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त कितनी सतर्कता जरूरी है.

ऑर्डर और पेमेंट की पूरी प्रक्रिया

पीड़ित युवक प्रेमानंद (जो कि बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं) ने 14 अक्टूबर को Amazon ऐप के ज़रिए Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया था. उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पूरा ₹1.87 लाख पेमेंट भी कर दिया था. ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद पैकेज 19 अक्टूबर को डिलीवर हुआ. यह डिलीवरी दीवाली से ठीक एक दिन पहले आई, और प्रेमानंद इस फोन को लेने के लिए बेहद उत्साहित थे.

जब फोन की जगह निकली टाइल

प्रेमानंद ने जैसे ही पैकेज खोला, उन्होंने पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि कोई गड़बड़ी होने पर सबूत मौजूद रहे. लेकिन जब बॉक्स खोला गया, तो अंदर फोन नहीं बल्कि एक सफेद मार्बल की टाइल रखी हुई थी. उन्होंने कहा, “मैंने ₹1.87 लाख का Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया था, लेकिन फोन की जगह एक मार्बल स्टोन मिला. यह दीवाली से एक दिन पहले हुआ और इसने पूरे त्यौहार का मज़ा बिगाड़ दिया.” उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बेहद सावधान रहें, खासकर तब जब आप महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हों.

Bengaluru Techie orders a smart phone from @amazonIN gets a stone tile instead. FIR registered. The Samsung Galaxy Fold 7 cost him 186,999. He recorded the unboxing on video, amazon has issued a refund, but cops continue probe. pic.twitter.com/KDMONtqfHJ — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) October 30, 2025

पुलिस और साइबर सेल की जांच शुरू

घटना के तुरंत बाद प्रेमानंद ने National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) पर शिकायत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन जाकर एक औपचारिक FIR दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. डिलीवरी प्रोसेस, वेयरहाउस और पैकेजिंग टीम के एंगल से जांच की जा रही है कि टाइल बॉक्स में कैसे आई और फोन कहां गया.

Amazon ने वापस किया पूरा पैसा

जांच के दौरान Amazon ने प्रेमानंद को पूरा ₹1.87 लाख का रिफंड दे दिया है. कंपनी ने कहा कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे फ्रॉड दोबारा न हों. हालांकि, यह घटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. महंगे प्रोडक्ट्स मंगाते समय हमेशा अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करें और अगर कोई गड़बड़ी मिले तो तुरंत NCRP या लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं.

ऑनलाइन शॉपिंग में सतर्क रहना क्यों जरूरी है

आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग बेहद आसान और सुविधाजनक हो गई है, लेकिन इसी के साथ फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. कई बार डिलीवरी एजेंट या थर्ड पार्टी हैंडलर पैकेज के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं.

इसलिए जब भी आप महंगे गैजेट्स या मोबाइल फोन खरीदें, तो-

• सेलर की रेटिंग और रिव्यू चेक करें.

• पैकेज रिसीव करते वक्त वीडियो बनाएं.

• शिकायत दर्ज करने में देरी न करें.