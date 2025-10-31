Advertisement
trendingNow12982451
Hindi Newsटेक

Amazon से शख्स ने ऑर्डर किया ₹1.87 का Samsung Galaxy Z Fold 7, डिब्बा खोला तो निकली टाइल; देखें VIDEO

ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. इंजीनियर ने ₹1.87 लाख का Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन Amazon से ऑर्डर किया था, लेकिन जब डिलीवरी पैकेज खोला गया तो उसमें फोन की जगह एक टाइल का टुकड़ा निकला

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amazon से शख्स ने ऑर्डर किया ₹1.87 का Samsung Galaxy Z Fold 7, डिब्बा खोला तो निकली टाइल; देखें VIDEO

बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. इंजीनियर ने ₹1.87 लाख का Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन Amazon से ऑर्डर किया था, लेकिन जब डिलीवरी पैकेज खोला गया तो उसमें फोन की जगह एक टाइल का टुकड़ा निकला. यह मामला ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का एक ताजा उदाहरण है, जिसने लोगों को एक बार फिर सावधान कर दिया है कि ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त कितनी सतर्कता जरूरी है.

ऑर्डर और पेमेंट की पूरी प्रक्रिया
पीड़ित युवक प्रेमानंद (जो कि बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं) ने 14 अक्टूबर को Amazon ऐप के ज़रिए Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया था. उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पूरा ₹1.87 लाख पेमेंट भी कर दिया था. ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद पैकेज 19 अक्टूबर को डिलीवर हुआ. यह डिलीवरी दीवाली से ठीक एक दिन पहले आई, और प्रेमानंद इस फोन को लेने के लिए बेहद उत्साहित थे.

जब फोन की जगह निकली टाइल
प्रेमानंद ने जैसे ही पैकेज खोला, उन्होंने पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि कोई गड़बड़ी होने पर सबूत मौजूद रहे. लेकिन जब बॉक्स खोला गया, तो अंदर फोन नहीं बल्कि एक सफेद मार्बल की टाइल रखी हुई थी. उन्होंने कहा, “मैंने ₹1.87 लाख का Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया था, लेकिन फोन की जगह एक मार्बल स्टोन मिला. यह दीवाली से एक दिन पहले हुआ और इसने पूरे त्यौहार का मज़ा बिगाड़ दिया.” उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बेहद सावधान रहें, खासकर तब जब आप महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हों.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

पुलिस और साइबर सेल की जांच शुरू

घटना के तुरंत बाद प्रेमानंद ने National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) पर शिकायत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन जाकर एक औपचारिक FIR दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. डिलीवरी प्रोसेस, वेयरहाउस और पैकेजिंग टीम के एंगल से जांच की जा रही है कि टाइल बॉक्स में कैसे आई और फोन कहां गया.

Amazon ने वापस किया पूरा पैसा
जांच के दौरान Amazon ने प्रेमानंद को पूरा ₹1.87 लाख का रिफंड दे दिया है. कंपनी ने कहा कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे फ्रॉड दोबारा न हों. हालांकि, यह घटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. महंगे प्रोडक्ट्स मंगाते समय हमेशा अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करें और अगर कोई गड़बड़ी मिले तो तुरंत NCRP या लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं.

ऑनलाइन शॉपिंग में सतर्क रहना क्यों जरूरी है
आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग बेहद आसान और सुविधाजनक हो गई है, लेकिन इसी के साथ फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. कई बार डिलीवरी एजेंट या थर्ड पार्टी हैंडलर पैकेज के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं.

इसलिए जब भी आप महंगे गैजेट्स या मोबाइल फोन खरीदें, तो- 
• सेलर की रेटिंग और रिव्यू चेक करें.
• पैकेज रिसीव करते वक्त वीडियो बनाएं.
• शिकायत दर्ज करने में देरी न करें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

BengaluruAmazon ScamSamsung Z Fold 7

Trending news

दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
2020 Delhi Riot
दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?