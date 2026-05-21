माथे पर आईफोन बांधकर सब्जी बेच रहा था शख्स, जब खुली ₹1 लाख महीना कमाने की पोल तो उड़ गए सबके होश

बेंगलुरु में एक सब्जी बेचने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने माथे पर एक खास तरह का हेडगियर लगाए दिखाई देता है, जिसमें एक iPhone फिट किया गया था. सड़क पर गुजर रहे लोग इस अजीब सेटअप को देखकर हैरान रह गए. वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर वैभव ने शेयर किया, जिन्होंने दावा किया कि यह सब्जीवाला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए “रियल-वर्ल्ड डेटा” इकट्ठा कर रहा था.

वीडियो देखकर रुक गया स्कूटर

वीडियो शेयर करने वाले वैभव ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उस सब्जीवाले को देखा, उन्होंने अपना स्कूटर रोक दिया. उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर वह व्यक्ति ऐसा डिवाइस पहनकर क्यों काम कर रहा है. जब उन्होंने उससे बात की, तो कथित तौर पर सब्जीवाले ने बताया कि वह AI सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए डेटा रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है. यह सुनते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि अब AI के लिए ऐसे अनोखे काम भी सामने आने लगे हैं.

350 रुपये प्रति घंटे की कमाई का दावा

इस वायरल वीडियो को सबसे ज्यादा चर्चा तब मिली जब कमाई को लेकर दावा सामने आया. पोस्ट में कहा गया कि यह व्यक्ति AI डेटा कलेक्शन के लिए करीब 350 रुपये प्रति घंटे कमा रहा है. अगर कोई व्यक्ति रोजाना 10 घंटे काम करे, तो उसकी मासिक कमाई 1 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. इसी बात ने इंटरनेट पर लोगों को चौंका दिया. कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि अब कुछ सब्जीवाले भी कॉर्पोरेट कर्मचारियों से ज्यादा कमाई कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोगों ने इसे AI के बढ़ते दौर में एक नया और शानदार अवसर बताया. उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब आम लोग भी नए तरीके से कमाई कर सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने चिंता जताई कि इसी तरह का डेटा भविष्य में मशीनों और रोबोट्स को इंसानी काम सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कई लोगों ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट्स, सुपरमार्केट्स और फैक्ट्रियों में पहले ही ऑटोमेशन बढ़ रहा है. ऐसे में आने वाले समय में मशीनें इंसानों की जगह ले सकती हैं. कुछ यूजर्स ने गारमेंट इंडस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी कर्मचारियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए वियरेबल डिवाइसेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

AI और नौकरियों पर बढ़ती चिंता

यह वीडियो एक बार फिर AI और रोजगार को लेकर चल रही बहस को सामने ले आया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए इंसानी व्यवहार और गतिविधियों से जुड़ा डेटा बेहद जरूरी होता है. इसी वजह से कंपनियां अब वास्तविक दुनिया से डेटा इकट्ठा करने के नए तरीके खोज रही हैं.

हालांकि, लोगों के मन में यह सवाल भी है कि अगर AI भविष्य में वही काम खुद करने लगेगा, तो इंसानों के लिए नौकरियां कितनी सुरक्षित रहेंगी. यही कारण है कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी और रोजगार के भविष्य पर गंभीर चर्चा का कारण बन गया.

इंटरनेट बोला- भविष्य आ चुका है

कई सोशल मीडिया यूजर्स इस अनोखे सेटअप को देखकर काफी उत्साहित नजर आए. कुछ लोगों ने कहा कि बेंगलुरु जैसे टेक हब में अब टेक्नोलॉजी आम जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है. वहीं कुछ यूजर्स को यह पूरा मामला थोड़ा डरावना भी लगा.

हालांकि, यह साफ नहीं है कि वायरल वीडियो में किए गए कमाई के दावे पूरी तरह सही हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस क्लिप ने AI, ऑटोमेशन और बदलती नौकरियों को लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

Disclaimer

यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए यूजर-जनरेटेड कंटेंट और दावों पर आधारित है. इसमें बताए गए तथ्यों और कमाई से जुड़े दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वायरल पोस्ट में किए गए दावों को सावधानी और विवेक के साथ समझें.