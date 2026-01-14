पानी पिलाने में भी चलेगा AI का जादू! बेंगलुरु वाटर बोर्ड ने किया कमाल, अब बचाएगा ₹40,00,00,000 रुपये; जानें कैसे?

BWSSB AI Technology: बेंगलुरु जल बोर्ड ने AI की सहायता से कमाल कर दिखाया है! वॉटर सप्लाई में AI की मदद लेकर BWSSB अब हर साल ₹40,00,00,000 रुपये की बचत करने जा रहा है. इसके लिए शहर के 78 पंपिंग स्टेशनों में IPUMPNET टेक्नोलॉजी को लागू किया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह टेक्लोजी जो हर साल बचाएगी करोड़ों...
BWSSB AI Technology: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल सिर्फ चैट करने, फोटो बनाने या सवालों का जवाब जानने तक सीमित नहीं रह गया है अब एआई हर दिन नए नए कारनामें कर रहा है. इसी क्रम में अब AI बेंगलुरु की प्यास बुझाने के साथ-साथ एक दो नहीं बल्कि 40 करोड़ रुपये की भी बचत कराएगा! बेंगलुरु वाटर बोर्ड (BWSSB) ने AI का ऐसा जादू चलाया है कि शहर के 78 पंपिंग स्टेशनों की मानों किस्मत ही बदल गई. इस कमाल की टेक्नोलॉजी की सहायता से बेंगलुरू जल बोर्ड हर साल 40 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बिजली बचाने जा रहा है.
बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड यानी BWSSB ने अपने 78 पंपिंग स्टेशनों में AI से लैस IPUMPNET टेक्नोलॉजी लागू कर एक बड़ा कदम उठाया है. इस नई टेक्नोलॉजी की सहायता से सालाना 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली बचेगी. BWSSB एआई की सहायता से पानी की सप्लाई में ज्यादा विश्वसनीयता और बर्बादी को रोकेगा और दुनिया में वॉटर सप्लाई को लेकर एक नया मील का पत्थर स्थापित कर रहा है.
जानिए क्या है IPUMPNET टेक्नोलॉजी?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IPUMPNET एक एडवांस्ड सिस्टम है जो रियल-टाइम सेंसर, AI और प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स का मिक्स वाली मशीन है. नार्मल तरीको से अलग यह सिस्टम पंपों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखता है और उन छिपे हुए नुकसानों को तुरंत पकड़ लेता है जो आम लोग आसानी से नहीं पकड़ सकते.
दुनिया में पहली बार इस स्तर पर इस्तेमाल
इस नए सिस्टम को लेकर BWSSB के चेयरमैन वी. राम प्रसथ मनोहर का कहना है कि बेंगलुरु दुनिया का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां किसी जल सप्लाई में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की AI टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है.
अब जानिए इस टेक्नोलॉजी के फायदे
ये टेक्नोलॉजी उन पंपों की पहचान करता है जो अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली यूज कर रहे होते हैं.
डेटा के आधार पर कमजोर और पुराने पंपों को बदलकर नए हाई-एफिशिएंसी पंप लगाए जा रहे हैं.
बिजली की बर्बादी रुकने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जो बेंगलुरु शहर के लिए भी फायदेमंद है.
सिस्टम पंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वैज्ञानिक समझ देता है जिससे वॉटर सप्लाई और भी आसान हो जाती है.
