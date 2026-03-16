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नेतन्याहू का कॉफी शॉप वाला वीडियो असली है या AI का कमाल? जानिए Grok का चौंकाने वाला जवाब

इजरायली पीएम नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसे एलन मस्क के एआई बोट 'Grok' ने 100% डीपफेक बताया है. इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या नेतन्याहू वाकई सुरक्षित हैं या यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:08 PM IST
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नेतन्याहू का कॉफी शॉप वाला वीडियो असली है या AI का कमाल? जानिए Grok का चौंकाने वाला जवाब

Benjamin Netanyahu Coffee Shop Video: इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं. इनमें सबसे बड़ी अफवाह उनकी हत्या को लेकर थी. इन दावों के बीच रविवार को नेतन्याहू ने तेल अवीव के एक कॉफी शॉप से वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी मौत की खबरों को खारिज किया. हालांकि यह वीडियो सामने आने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI से बनाया गया डीपफेक हो सकता है. इसी दौरान एक और चीज ने इस बहस को और तेज कर दिया.

AI चैटबॉट के दावे से बढ़ा विवाद
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मौजूद AI चैटबॉट Grok से जब एक यूजर ने इस वीडियो के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि यह वीडियो AI से बनाया गया है. ग्रोक ने अपने जवाब में लिखा कि यह नेतन्याहू का एक डीपफेक वीडियो है जिसमें वह कॉफी शॉप में बैठे हुए ईरान और लेबनान से जुड़े सैन्य ऑपरेशन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उसके मुताबिक ऐसा कोई असली सार्वजनिक कार्यक्रम या घटना कहीं दर्ज नहीं है.

 

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जब एक यूजर ने दोबारा सवाल किया तो ग्रोक ने और भी साफ शब्दों में कहा कि वह “100% निश्चित” है कि यह वीडियो एक एडवांस AI डीपफेक है. चूंकि यह वीडियो नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था, इसलिए चैटबॉट का यह दावा सोशल मीडिया पर नई बहस का कारण बन गया.

 

 

पहले भी वीडियो को लेकर फैली थी अफवाह

इससे पहले भी नेतन्याहू के एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही गई थीं. कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि उस वीडियो में उनके हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से वह वीडियो AI से बनाया गया है. हालांकि बाद में तुर्किये की न्यूज एजेंसी Anadolu Agency ने इन दावों की जांच की और बताया कि यह पूरी तरह से झूठी खबर है. एजेंसी के मुताबिक वीडियो में छह उंगलियां होने का दावा एक अफवाह थी और उसका कोई वास्तविक आधार नहीं था.

ईरान हमले के बाद तेज हुई अफवाहें
नेतन्याहू को लेकर यह अफवाहें उस समय ज्यादा फैलने लगीं जब अमेरिका और इजरायल की ओर से तेहरान पर हमले की खबर सामने आई. इस हमले में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता Ayatollah Ali Khamenei की मौत होने की बात कही गई थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलने लगा कि इसके जवाब में नेतन्याहू को भी निशाना बनाया गया है. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और बाद में इन्हें झूठा बताया गया.

दूसरे नेताओं को लेकर भी फैली झूठी खबर
नेतन्याहू से जुड़ी अफवाहों के बाद एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इसमें कहा गया कि नेतन्याहू के भाई Iddo Netanyahu और इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री Itamar Ben Gvir एक हवाई हमले में मारे गए हैं. लेकिन कुछ ही समय बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि यह खबर भी गलत थी. दोनों नेता सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी भी तरह की घटना नहीं हुई है.

अभी कहां हैं नेतन्याहू?
नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 76 वर्षीय प्रधानमंत्री फिलहाल तेल अवीव में ही मौजूद हैं. रविवार को कॉफी शॉप वाले वीडियो के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के X अकाउंट से एक न्यूज ब्रॉडकास्ट का क्लिप भी शेयर किया गया. दरअसल, शुक्रवार 13 मार्च के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं हुआ था. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह तेजी से फैलने लगी थी.

 

 

जर्मनी भागने की खबर भी निकली झूठी

ईरान पर शुरुआती हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हुआ था कि नेतन्याहू संभावित हमले के डर से जर्मनी के बर्लिन शहर भाग गए हैं. हालांकि बाद में यह दावा भी गलत साबित हुआ. आधिकारिक जानकारी के अनुसार नेतन्याहू इजरायल में ही मौजूद हैं और सरकार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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