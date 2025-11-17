घंटों काम करो फिर भी आंखें नहीं दुखेंगी! BenQ ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी की स्मार्ट लाइट Halo 2, फीचर्स देख कर विश्वास नहीं होगा!

BenQ ScreenBar Halo 2: क्या आप भी लंबे समय तक लैपटॉप या फिर दूसरे डिवाइस पर काम करते हैं? तो आपको जरूर काम के दौरान आंखों में जलन, दर्द जैसी समस्या होती होगी. स्क्रीन ग्लेयर और गलत लाइटिंग से परेशान यूजर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड भारत में आ गया है. ग्लोबल टेक ब्रांड BenQ ने ऐसा स्मार्ट लाइट भारत में लॉन्च किया है जो न सिर्फ आपकी डेस्क को बेहतर रोशनी देता है बल्कि हाईटेक रिमोट कंट्रोल और ऑटो-अडजस्ट फीचर्स के साथ वर्कस्पेस का पूरा एक्सपीरियंस बदलने का दावा करता है. कीमत भी ऐसी रखी गई है कि क्रिएटर्स, प्रोफेशनल्स और गेमर्स इसे खरीद सकें.

भारत में लंबे समय से मॉनिटर लाइटिंग समाधान की तलाश कर रहे यूजर्स के लिए BenQ एक नया ऑप्शन लेकर आया है. कंपनी ने भारतीय मार्केट में ScreenBar Halo 2 लॉन्च कर दिया है. जो स्मार्ट लाइटिंग, ग्लेयर-फ्री विजिबिलिटी और हाईटेक वायरलेस रिमोट कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आता है. प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह मॉडल आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने और लंबे समय तक काम को आरामदायक बनाने का वादा करता है.

BenQ ने भारत में अपना नया ScreenBar Halo 2 लॉन्च कर दिया है. यह एक अगली पीढ़ी का मॉनिटर लाइटिंग समाधान है जिसे खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और गेमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो कम रोशनी या बदलती लाइटिंग में काम करते हैं. कंपनी के मुताबिक Halo 2 पिछले मॉडल की तुलना में 423% ज्यादा वाइड कवरेज देता है. इसमें नया ट्रिपल-करव्चर बैकलाइट डिजाइन और अपग्रेडेड डुअल-लाइट सिस्टम दिया गया है जो पूरी डेस्क को बराबर रोशनी देता है.

स्क्रीन पर ग्लेयर नहीं आंखों पर कम दबाव

BenQ ScreenBar Halo 2 पूरी तरह से मॉनिटर लाइट है, जो ASYM Light ऑप्टिकल तकनीक और 18-डिग्री असिमेट्रिकल कट-ऑफ एंगल के साथ आती है. जिससे रोशनी सीधा डेस्क पर पड़ती है स्क्रीन पर नहीं. इससे ग्लेयर नहीं बनता और आंखों पर सीधी रोशनी नहीं पड़ती जिससे लंबे समय तक काम करना ज्यादा आरामदायक हो जाता है.

और भी स्मार्ट कंट्रोल

BenQ ने Halo 2 में नया वायरलेस कंट्रोल डायल भी दे दिया है, जो एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है. इससे यूजर आसानी से ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर (2700K–6500K) सेट कर सकते हैं. यह खासकर कंटेंट क्रिएटर्स और कलर ग्रेडिंग करने वालों के लिए काफी उपयोगी लाइट मानी जा रही है.

नया ग्रैविटी-इंस्पायर्ड माउंट

कंपनी ने पुराने क्लिप-ऑन डिजाइन को हटाकर नया ग्रैविटी-बेस्ड जिंक एलॉय माउंट दिया है जो स्क्रीन को बिना दबाए या नुकसान पहुंचाए उस पर टिक जाता है. यह फ्लैट और कर्व्ड दोनों तरह के मॉनिटर्स के साथ काम करता है.

ScreenBar Halo 2 कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है:

यह लाइट कमरे की रोशनी के हिसाब से खुद एडजस्ट होता है.

यूजर के लौटते ही अपने-आप ऑन हो जाता है

पहले से सेव की गई लाइटिंग सेटिंग्स को याद रखता है.

प्रीमियम डिजाइन

इसका डिजाइन अमेरिका की MINIMAL Design टीम के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसका मेटैलिक फिनिश और मिनिमल लुक इसे प्रीमियम वर्कस्पेस के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है. यह BenQ की PD, RD, MOBIUZ और MA सीरीज के मॉनिटर्स के साथ खास मैच करता है.

कितनी है कीमत?

बात करें BenQ ScreenBar Halo 2 की कीमत की तो यह भारत में ₹17,490 में मिल रहा है. अभी यह BenQ E-Store, Amazon India और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है.

