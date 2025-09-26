Advertisement
10,000 से कम में मिलने वाले धांसू 5G स्मार्टफोन, दादा-दादी के लिए है परफेक्ट दिवाली गिफ्ट

5G Smartphones under 10000: इस दीवाली दादा-दादी के लिए कुछ अलग और काम का गिफ्ट देना चाहते हैं तो 5G स्मार्टफोन एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. अब 10,000 रुपये से कम में ऐसे कई फोन हैं जो बड़ी स्क्रीन, मजबूत बैटरी और आसान ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं. इससे न सिर्फ वे आसानी से वीडियो कॉल और ऑनलाइन चैट का आनंद ले पाएंगे, बल्कि फोटो और वीडियो देखना भी उनके लिए आसान होगा. 

Sep 26, 2025
5G Smartphones under 10000: इस दीवाली पर अगर आप भी अपने दादा-दादी को कुछ खास गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो स्मार्टफोन से बेहतर विकल्प और क्या ही हो सकता है. आजकल 10,000 रुपये से कम कीमत में कई ऐसे 5G स्मार्टफोन आ गए हैं जिनमें बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी और आसान फीचर्स मौजूद हैं. ये फोन न सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करेंगे बल्कि उन्हें आपसे और बाकी परिवार से जुड़ा भी रखेंगे. मार्केट में ऐसे ढेरों विकल्प आसानी से मिल जाते हैं जहां आप कम बजट में अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और दादा-दादी को गिफ्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं 10 हजार रुपए से कम में आने वाले ऐसे ही 5 स्मार्टफोन के बारें में...

Poco M7 5G 
अगर आप लो बजट में 5G स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो Poco M7 5G एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. इसमें 6.88-इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो बड़े और क्लियर व्यू के लिए शानदार है. फोन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है, जिससे इस फोन का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है. फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. कीमत की बात करें तो यह अमेजन पर 8,499 रुपये और फ्लिपकार्ट पर 8,799 रुपये में उपलब्ध है.

Redmi A4 5G
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है  Redmi का A4 5G फोन. जो एक भरोसेमंद और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है. इस फोन में आपको 6.88-इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलता है जिससे वीडियो देखना या कुछ पढ़ना आसान हो जाता है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 4GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज मिलती है. बात करें कैमरा की तो इसमें 50MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह फोन अमेजन पर 7,499 रुपये और फ्लिपकार्ट पर 8,292 रुपये में मिल रहा है.

Moto G35 5
Moto G35 5G दादा-दादी के लिए स्टाइल और परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा कॉम्बो हो सकता है. मोटो के इस फोन में 6.72-इंच का FHD+ डिस्प्ले, Unisoc T760 प्रोसेसर और 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज यूजर्स को मिलती है. वहीं बात कैमरे की करें तो इसमें 50MP+8MP रियर और 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. साथ ही इसमें 5000mAh बैटरी लगाई गई है. फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये और अमेजन पर 9,860 रुपये में मिल रहा है.

Moto E13 
अगर आप दादा-दादी के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो Moto E13 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस फोन में 6.5-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो कॉल या यूट्यूब देखने के लिए एकदम परफेक्ट है. यह फोन Unisoc T606 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 2GB रैम के साथ 64GB कंपनी की ओर से दी गई है. फोटो और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इन सब फीचर्स के साथ ही यह स्मार्टफोन लंबी बैटरी 5000mAh के साथ आता है. बात करें कीमत की तो इस फोन को आम मात्र 5,999 रुपये में फ्लिपकार्ट  से खरीद सकते हैं जो इसे बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है. हालांकि यह एक 4G फोन है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

5G Smartphones under 10000best phone for grandparentsDiwali Gift Ideas

