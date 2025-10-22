प्रदूषण बढ़ते ही धड़ाम से गिरे Air Purifiers के दाम! यहां आधी से कम कीमत पर बिक रहे, फटाफट देखें List

Best Air Purifier Deals: दिल्ली और NCR की हवा इन दिनों बेहद खराब है. ऐसे में घर या ऑफिस की हवा को साफ रखना बेहद जरूरी हो गया है. अगर आप एक अच्छा एयर प्यूरिफायर खरीदने का सोच रहे हैं, तो Amazon India पर कई टॉप ब्रांड्स जैसे Sharp, Honeywell, Havells और Philips भारी छूट और आसान EMI ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं. फिलहाल इन ब्रांड्स के मॉडल पर 21% से लेकर 61% तक की बचत मिल रही है.

Sharp Air Purifier- ₹6,500 (61% Off)

Sharp का प्लाज्माक्लस्टर मॉडल घर और ऑफिस दोनों के लिए उपयुक्त है. कंपनी का दावा है कि यह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और VOCs को खत्म करता है और HEPA, कार्बन और प्री-फिल्टर की मदद से 99.97% प्रदूषक हवा से बाहर निकालता है. इस मॉडल की कीमत वर्तमान में ₹6,500 है और आप इसे EMI पर ₹2,167/माह (3 महीने) में खरीद सकते हैं. यह बजट फ्रेंडली और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआती एयर प्यूरिफायर लेना चाहते हैं.

Sharp FP-F40E-W- ₹9,996 (39% Off)

Sharp का दूसरा मॉडल FP-F40E-W True HEPA + Carbon + Pre-Filter तकनीक के साथ आता है और Amazon पर Amazon’s Choice टैग के साथ लिस्टेड है. इस मॉडल की खासियत यह है कि कंपनी इसे 7 साल की वारंटी के साथ ऑफर करती है. कीमत ₹9,996 है और इसे EMI पर ₹3,332/माह (3 महीने) में खरीदा जा सकता है. यह लंबे समय तक चलने वाला एक भरोसेमंद एयर प्यूरिफायर विकल्प है.

Add Zee News as a Preferred Source

Havells Studio New Launch- ₹18,999 (42% Off)

Havells का नया लॉन्च एयर प्यूरिफायर स्मार्ट फीचर्स से भरपूर है. इसमें AQI डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल, Wi-Fi ऐप और वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. 6-स्टेज 360° फिल्ट्रेशन और 377 sq.ft तक कवरेज इसे बड़े कमरे के लिए उपयुक्त बनाता है. साथ ही, Amazon पर इसे ₹4,000 के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. यह मॉडल उन यूजर्स के लिए है जो स्मार्ट और हाई-एंड एयर प्यूरिफायर चाहते हैं.

Honeywell AirTouch V1- ₹4,998 (50% Off)

Honeywell AirTouch V1 उन लोगों के लिए आदर्श है जो कम बजट में भरोसेमंद एयर प्यूरिफायर चाहते हैं. इसमें 3-in-1 सेटअप दिया गया है जिसमें प्री-फिल्टर, H13 HEPA और एक्टिव कार्बन शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि यह 99.99% प्रदूषक, एलर्जेंस, पेट डैंडर, धुआं, धूल और परागकण को हटाता है. इस मॉडल को आप EMI पर ₹1,666/माह (3 महीने) में खरीद सकते हैं. यह छोटे कमरे या ऑफिस स्पेस के लिए सबसे उपयुक्त है.

Philips AC0950 Smart Wi-Fi- ₹9,440 (21% Off)

Philips AC0950 स्मार्ट एयर प्यूरिफायर 300 sq.ft (30m²) तक के क्षेत्र को कवर करता है और इसमें CADR 250 m³/h, HEPA और एक्टिव कार्बन फिल्टर शामिल हैं. इसके अलावा, आप इसे Air+ ऐप से कनेक्ट करके रियल-टाइम AQI देख सकते हैं और शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं. इसकी कीमत ₹9,440 है और EMI पर इसे ₹1,573/माह (6 महीने) में खरीदा जा सकता है. यह उन यूजर्स के लिए आदर्श है जो टेक्नोलॉजी और क्लीन एयर दोनों चाहते हैं.