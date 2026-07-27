/20 हजार से कम में ये हैं सबसे तगड़ी बैटरी वाले 7 Smartphones! लिस्ट में Samsung, Vivo, Moto और इतना कुछ

आज के समय में स्मार्टफोन खरीदते समय बड़ी बैटरी सबसे अहम जरूरतों में से एक बन चुकी है. चाहे आपको घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, रील्स देखनी हो, ऑनलाइन गेमिंग करनी हो या ऑफिस मीटिंग्स अटेंड करनी हो, एक पावरफुल बैटरी वाले फोन का होना बेहद जरूरी है. अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक है, तो इस रेंज में 5000mAh से लेकर 7000mAh तक की दमदार बैटरी वाले कई बेहतरीन 5G ऑप्शंस मौजूद हैं. आइए जानते हैं टॉप 7 फोन्स के बारे में.
अगर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता तगड़ा बैटरी बैकअप है, तो REDMI 15 5G सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है. इस फोन में 7000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो आराम से दो दिन तक चलती है. इसके साथ ही इसमें बड़ा डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट और डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है.
वीवो का यह स्मार्टफोन भारी इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है. Vivo T4 Lite 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो बिना रुके पूरा दिन साथ निभाती है. साथ ही इसमें 5G कनेक्टिविटी, बड़ा डिस्प्ले और रोजमर्रा के काम आसानी से संभालने वाला दमदार प्रोसेसर मौजूद है.
सैमसंग के पास इस सेगमेंट में दो बेहतरीन ऑप्शंस हैं. Galaxy M36 5G में 5000mAh बैटरी के साथ एमोलेड डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट मिलता है. वहीं Galaxy M17 5G में 5000mAh बैटरी के अलावा गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन, OIS के साथ 50MP कैमरा और गैलेक्सी AI जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.
स्टॉक एंड्रॉइड अनुभव पसंद करने वालों के लिए Motorola Moto g37 5G एक शानदार विकल्प है. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो दिनभर का बैकअप आराम से देती है. इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर और 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है.
जल्दी चार्जिंग पसंद करने वाले यूज़र्स के लिए ओप्पो के दो विकल्प बेहतरीन हैं. OPPO A59 5G में 5000mAh बैटरी के साथ 33W SUPERVOOC चार्जिंग मिलती है. वहीं OPPO A3X 5G में 5000mAh बैटरी के साथ 45W की सुपरफ़ास्ट चार्जिंग और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है.
अगर आपको सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो 7000mAh वाला REDMI 15 5G या 6000mAh वाला Vivo T4 Lite 5G चुनना सही रहेगा. अगर आप एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन चाहते हैं तो Samsung M36 5G या Moto g37 5G बेहतर विकल्प हैं. वहीं तेजी से चार्ज होने वाले स्टाइलिश फोन के लिए ओप्पो के मॉडल आपकी पहली पसंद बन सकते हैं.