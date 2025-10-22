Advertisement
Hindi Newsटेक

प्रदूषण ने की हालत खराब! बाहर निकलने से पहले जरूर लगाएं ये मास्क, बनेंगे सांसों के रक्षक

आमतौर पर ताजी और साफ हवा पाने का सबसे आसान तरीका होता है खिड़कियों को खोलना ताकि बाहर से हवा अंदर आ सके. लेकिन जब AQI 400 से ऊपर हो, तो यह तरीका उल्टा नुकसानदायक हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:04 AM IST
प्रदूषण ने की हालत खराब! बाहर निकलने से पहले जरूर लगाएं ये मास्क, बनेंगे सांसों के रक्षक

हर साल ठंड का मौसम शुरू होते ही दिल्ली-NCR की हवा जानलेवा हो जाती है. हाल ही के दिनों में राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो कि ‘बेहद खतरनाक’ श्रेणी में आता है. ऐसी हवा सीधे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, खून के प्रवाह और दिल की सेहत को प्रभावित करती है और पूरे शरीर की कार्यक्षमता को कम कर देती है. साफ हवा हमारे जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि पानी और खाना, लेकिन जब हवा में ही जहर घुला हो तो समाधान खोजना बेहद जरूरी हो जाता है.

घर में साफ हवा कैसे लाएं जब बाहर की हवा जहरीली हो?
आमतौर पर ताजी और साफ हवा पाने का सबसे आसान तरीका होता है खिड़कियों को खोलना ताकि बाहर से हवा अंदर आ सके. लेकिन जब AQI 400 से ऊपर हो, तो यह तरीका उल्टा नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे हालात में घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर उपाय होता है रूम एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना. एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद धूल, धुआं, परागकण और जहरीले गैसों को फिल्टर करता है और आपके घर में एक सुरक्षित हवा का वातावरण बनाता है. आज के समय में यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी घरेलू उपकरण बन चुका है, खासकर तब जब दिल्ली जैसी जगहों पर हर सांस जोखिम बन चुकी हो.

लेकिन घर के बाहर कैसे करें खुद की सुरक्षा?
सवाल उठता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तब कैसे बचा जाए? ऐसे में एंटी-पॉल्यूशन मास्क आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकते हैं. बाजार में अब कई तरह के मास्क मौजूद हैं जो उन्नत तकनीक से बने होते हैं और HEPA फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन, फैन-पावर्ड सिस्टम जैसी खूबियों से लैस होते हैं. अच्छी बात यह है कि ऐसे मास्क अब ₹1000 से भी कम कीमत में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप आसानी से Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट्स से मंगवा सकते हैं.

₹1000 से कम में उपलब्ध कुछ प्रभावी मास्क

1. 3M Respirator 6200 मास्क एक री-यूजेबल मास्क है, जिसकी कीमत ₹843 है. इसमें दो गैस कार्ट्रिज लगे होते हैं जो जैविक गैसों और वाष्प से बचाव करते हैं. इसे खासतौर पर आरामदायक पहनने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका फिल्टर सिस्टम सांस लेने में रुकावट नहीं आने देता. यह मास्क लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है और सफाई के बाद बार-बार पहना जा सकता है.

2. AirGearPro G-500 मास्क ₹599 की कीमत में उपलब्ध है. इसमें A1P2 रेटिंग वाला ड्यूल फिल्टर सिस्टम लगा है जो हवा में मौजूद 95% कणों को हटाने में सक्षम है. इसका हल्का और लचीला डिजाइन इसे लंबे समय तक पहनने के लिए सुविधाजनक बनाता है.

3. Serplex Respirator Mask की कीमत ₹640 है और यह प्रोफेशनल स्तर की सुरक्षा देता है. यह मास्क विषैले गैसों और जहरीले कणों से बचाव करता है. इसकी खास बात यह है कि इसके साइड-माउंटेड फिल्टर वजन को संतुलित रखते हैं, जिससे लंबे समय तक पहनने पर भी थकान नहीं होती.

4. Shivexim Respirator Mask मात्र ₹436 में आता है और यह डस्ट, धुएं, और जहरीली गैसों से सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें ड्यूल कार्ट्रिज सिस्टम है जिसे आप जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं. साथ ही इसका सॉफ्ट नोज और माउथ कवर हर चेहरे पर आसानी से फिट हो जाता है.

5. Venus V-800 Respirator Mask की कीमत ₹840 है और यह मल्टीगैस सुरक्षा के लिए ABEK1 P2R प्री-फिल्टर के साथ आता है. इसका हल्का शरीर और स्किन-फ्रेंडली मटेरियल इसे लंबे समय तक पहनने लायक बनाता है. इसमें CO2 और सांस की गर्म हवा को निकालने के लिए विशेष एग्जॉस्ट वेंट भी है.

