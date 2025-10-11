Advertisement
349, 899 नहीं कम बजट में भी रिचार्ज हो जाएगा Jio Sim, ये कंपनी का सबसे बेस्ट सस्ता प्लान

Jio Recharge Plans: देशभर में काफी संख्या में JIO के उपभोक्ता हैं. JIO के कई पॉपुलर रिचार्ज प्लान हैं जो उपभोक्ताओं को बेहद पसंद आते हैं. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं कम बजट में कुछ अच्छे प्लान के बारे में.

Oct 11, 2025
Best Jio Recharge Plan: देशभर के कोने-कोने में JIO अपने नेटवर्क की कनेक्टविटी पहुंचा रहा है.  ताकि लोगों को किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े, एक टाइम था जब जीओ की तरफ से लोगों को फ्री में सिम दी गई थी, साथ ही डेटा प्लान भी सस्ता था, हालांकि जीओ ने बदलते हुए वक्त के साथ बहुत बदलाव किया, कई लोग जियो के इस बदलाव से खुश हैं तो कई लोगों को पछतावा भी हो रहा है. इस साल कंपनी ने रिचार्ज के प्लान्स की कीमतों में बदलाव किया है, हालांकि कई ऐसे सस्ते प्लान्स है जिसके जरिए आप कम बजट में भी अपनी सिम एक्टिव रख सकते हैं. 

JIO का सबसे सस्ता प्लान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक JIO का सबसे सस्ता ऑप्शन 448 रुपये का है, इसमें कॅालिंग के अलावा SMS का भी फायदा मिलता है, इसकी वैलिडिटी 84 दिनो की इसमें आपको अनलिमिटेड कॅालिंग के साथ 1000 मैसेज भी मिलेंगे, साथ ही साथ बता दें कि कंपनी ग्राहकों को JIO TV और JIOAICloud का एक्सेस भी दे रही है. ऐसे में अगर आपका बजट कम है तो ये प्लान आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. 

कॉलिंग और SMS प्लान
इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान चाहते हैं तो ये भी जियो के खेमे में है, ये प्लान 895 रुपये का है और इसकी वैलिडिटी 336 रुपए की है, इसमें आपको कॉलिंग और SMS दोनों मिलेंगे, साथ ही साथ जियो टीवी और जियो AI क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है. हालांकि ये प्लान केवल जियो फोन यूजर्स के लिए है. 

सबसे सस्ता डेटा प्लान
कॉलिंग और SMS के अलावा अगर हम डेटा प्लान की बात करें तो जियो के पास सस्ता डेटा प्लान भी है. इसमें आपको कॉलिंग और SMS के साथ-साथ डेटा प्लान भी मिलता है. इसके लिए आपको 189 रुपए चुकाने होंगे और 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये प्लान कंपनी ऑफर करती है, इसमें आपको 2GB डेटा पैक मिलेगा, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS भी मिल रहे हैं. इसमें भी ग्राहकों को जियो टीवी और JioAICloud का एक्सेस मिलेगा.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

Jio Recharge Plans

