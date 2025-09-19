गीजर खरीदने का बेस्ट टाइम, आधे दाम से भी कम कीमत पर मिल रहे टॉप ब्रांड्स,ये रही बेस्ट डील्स

Flipkart Geyser Offer: अगर आप भी बड़े ऑफर्स के साथ सर्दियां आने से पहले ही गीजर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह सबसे सही टाइम है. मार्केट में टॉप ब्रांड्स के गीजर इस समय आधी कीमत से भी कम दाम में मिल रहे हैं. ऐसे ऑफर्स में आप कम बजट में बेहतरीन क्वालिटी और पावरफुल परफॉर्मेंस वाले गीजर घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं...
Flipkart Geyser Offer: त्यौहारों से पहले ई-कॉमर्स कंपनियों से लेकर दुकानों तक हर तरफ फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो गई है. ऐसे में सभी प्रोडक्ट्स भी तगड़े-तगड़े ऑफर मिल रहे हैं. तो आप भी इस बार सिर्दियों की दस्तक से पहले ही कम दामों में गीजर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह टाइम आपके लिए एकदम बेस्ट है. सर्दियों का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है और ठंड के दिनों में तो बिना गर्म पानी की जरूरत पड़ती ही है. ऐसे में आप सर्दियां आने से पहले गीजर खरीदना चाह रहे हैं तो ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में आपको कई शानदार डील मिल सकती है, जिनमें कई गीजर पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है. आइए जानते हैं....
Havells गीजर
अगर आप कम कीमत में अच्छी कंपनी का गीजर खरीदना चाहते हैं तो Havells का यह गीजर आपके लिए सबसे बेस्ट है. फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल से पहले ही Havells के दो गीजर इस समय बड़ी छूट के साथ मिल रहे हैं. Havells Adonia Spin 15L स्टोरेज वाला गीजर अभी 50% से ज्यादा की छूट पर 9,790 रुपये में मिल रहा है. वहीं अगर आप बड़ा गीजर यानी 15 लीटर की कैपेसिटी वाला लेना चाहते हैं तो इसे 5 स्टार एनर्जी की रेटिंग मिली हुई है. इसके इनर टैंक पर 7 साल और हीटिंग एलिमेंट्स पर 4 साल की वारंटी भी कंपनी की ओर से दी जा रही है. Havells का ही Instanio 10L गीजर अभी 6,390 रुपये में मिल रहा है, इसकी असल कीमत 14,290 रुपये है.
HindWare गीजर
Hindware Smart Appliances का IMMEDIO 3L इंस्टैंट गीजर सेल में जबरदस्त छूट के साथ मिलने वाला है. इसकी असली कीमत जहां ₹5,990 है, वहीं ऑफर के दौरान इसे मात्र ₹1,899 में खरीदा जा सकता है. बात करें इस गीजर की कैपेसिटी की तो यह 3 लीटर कैपेसिटी के साथ स्टेनलेस स्टील टैंक से बना है, जो इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है. कंपनी इस प्रोडक्ट पर 5 साल की वारंटी भी दे रही है.
Orient गीजर
गीजर ऑफर्स की लिस्ट में Orient Electric SWCN10VPG8K2-WB भी शामिल है. इसमें 10 लीटर का स्टोरेज टैंक है और इसकी नार्मल दिनों में कीमत ₹12,490 है, लेकिन ऑफर के दौरान इसे केवल ₹5,999 में खरीदा जा सकता है. कंपनी इस गीजर पर टैंक के लिए 5 साल, हीटिंग एलिमेंट के लिए 2 साल और पूरा प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी दे रही है.
