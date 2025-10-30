Advertisement
सस्ते में सबसे दमदार! वेडिंग गिफ्ट के लिए ढूंढ रहे हैं बेहतरीन TV? देखिए ये डील; कीमत सिर्फ ₹7,999 से शुरू

Best Wedding Gift Offer: नवंबर आते ही शादियों का सीजन शुरू हो जाता है.इस दौरान लोग अपने खास लोगों की शादी में परफेक्ट गिफ्ट देने की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो यादगार होने के साथ-साथ काम का भी हो तो इस वक्त मार्केट में स्मार्ट टीवी पर मिल रही जबरदस्त डील्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.

Oct 30, 2025, 12:49 PM IST
सस्ते में सबसे दमदार! वेडिंग गिफ्ट के लिए ढूंढ रहे हैं बेहतरीन TV? देखिए ये डील; कीमत सिर्फ ₹7,999 से शुरू

Best Wedding Gift Offer: शादी के सीजन में गिफ्ट चुनना हमेशा मुश्किल होता है. हर कोई ऐसे गिफ्ट के तलाश में होते हैं जो उपयोगी भी हो और बजट में भी फिट बैठे. अगर आप भी किसी खास के लिए एक दमदार और किफायती वेडिंग गिफ्ट की तलाश में हैं तो ये ऑफर आपके लिए ही है! शानदार डिस्प्ले, स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाले स्मार्ट टीवी अब मिल रहे हैं बेहद कम कीमत में. तो अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में किसी को गिफ्ट देने के लिए कुछ तलाश रहे हैं तो स्मार्ट टीवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं टॉप 3 स्मार्ट टीवी मॉडल्स जो बेहद कम दामों में ढेरों फीचर्स के साथ आते हैं.

Thomson Alpha QLED 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 

शादी में गिफ्ट देने के लिए या नए घर के लिए बजट फ्रेंडली लेकिन प्रीमियम गिफ्ट की तलाश है तो Thomson Alpha QLED 32 इंच Smart TV आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. कंपनी ने इस QLED टीवी की कीमत ₹14,999 रखी है लेकिन ऑफर्स के साथ अभी यह सिर्फ ₹7,999 में फ्लिपकार्ट पर मिल रही है. इसमें मिलता है HD Ready (1366x768) रेजोल्यूशन, 36W का दमदार साउंड आउटपुट और 60Hz रिफ्रेश रेट. कंपनी के इस स्मार्ट टीवी Linux OS पर चलता है. साथ ही JioCinema, Disney+ Hotstar, Prime Video, YouTube, Zee5, SonyLIV जैसे  ऐप्स को सपोर्ट इस स्मार्ट टीवी में मिल जाता है. इस रेंज में यह टीवी प्रीमियम लुक और शानदार फीचर्स के साथ बेस्ट वैल्यू डील बन गया है.

Realme TechLife 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV

अगर आप स्टाइलिश डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स वाला टीवी गिफ्ट करना चाहते हैं तो realme TechLife 32 इंच QLED Smart Google TV एक शानदार विकल्प है. ₹23,999 की कीमत वाला यह टीवी फिलहाल फ्लिपकार्ट पर ऑफर्स के साथ मात्र ₹9,999 में मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करते हैं तो कैशबैक ऑफर भी अलग से मिलता है. यह Google TV 5.0 पर चलता है और इसमें है Quad-Core प्रोसेसर, 1GB RAM, 8GB स्टोरेज, और 26W डाउन-फायरिंग स्पीकर्स जो Dolby Audio सपोर्ट के साथ बेहतरीन साउंड क्वालिटी देते हैं. इन टीवी में HD Ready डिस्प्ले और Vivid Picture Mode के साथ इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस शानदार बनता है.

MOTOROLA 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 

अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड के साथ बजट में स्मार्ट टीवी गिफ्ट करना चाहते हैं तो Motorola 32 इंच QLED Smart Google TV भी इस समय अच्छी डील के साथ मिल रही है. ₹26,999 की कीमत वाला यह टीवी अब ऑफर्स के साथ सिर्फ ₹10,490 में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है. साथ ही बैंक ऑफर्स के साथ अलग से भी छूट का भी लाभ ले सकते हैं. इस स्मार्ट टीवी में HD Ready (1366x768) रेजोल्यूशन, 40W के डाउन-फायरिंग स्पीकर्स के साथ दमदार Dolby Audio साउंड, और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए Quad-Core प्रोसेसर, 1GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है. यह Google TV 5.0 पर चलता है जो ढेरों एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और Vivid Picture Mode के साथ एक शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है.

