Festive Sale में खाली हो जाएगा अकाउंट! ऐसे ग्राहकों को शिकार बना रहे स्कैमर्स

Festive Season Shopping Alert: जल्द ही त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, इस बीच आपको कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस और रिटेल स्टोर्स पर धमाकेदार सेल और ऑफर्स दिए जाएंगे. जिसके चलते ग्राहक को भारी डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स खरीदने का सुनहरा मौका मिलता है. लेकिन साथ ही स्कैमर्स भी जोर-शोर से एक्टिव रहते हैं और मासूम लोगों को ठगी के जाल में फंसाते हैं. साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी तेजी से बढ़ जाता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सेल के दौरान सावधानी बरतना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़े: WhatsApp को जबरदस्त टक्कर देने वाला ये ऐप, 13 साल बाद हो रहा बंद, जानें क्यों आई ऐसी नौबत

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फेस्टिव सीजन सेल के समय साइबर स्कैमर्स नकली लिंक, फेक वेबसाइट और फर्जी कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाते हैं. अक्सर ऐसे मामले सामने आते है जिसमें बिलकुल असली जैसी वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को डिस्काउंट ऑफर्स का लालच देकर फंसाया जाता है. इसके बाद ग्राहको का पर्सनल डेटा और बैंक डिटेल्स चुराकर ठगा जाता है. लेकिन स्कैम्स से बचने के लिए इन 6 बातों को ध्यान में रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

साइबर स्कैम से बचने के आसान टिप्स

1. हमेशा ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट से ही खरीदारी करें.

2. किसी भी फर्जी लिंक या अंजान नंबर से आने वाली ई-मेल और मैसेज पर भूलकर भी क्लिक न करें.

3. पेमेंट करते समय पहले उसका URL और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट (https://) को ध्यान से देखें.

4. अगर उस प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक छूट मिल रही है, तो वह स्कैम हो सकता है.

5. प्रॉड्क्ट डिलीवरी की कोई भी जानकारी सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से ही लें.

6. UPI पिन और बैंक डिटेल्स गलती से भी किसी के साथ शेयर न करें.

7. OTP शेयर स्कैम से बचें.

यह भी पढ़े: OMG! इतना सस्ता iPhone 16... कीमत सुनकर झूम उठेंगे आप, खरीदने का आएगा लालच

बैंक अकाउंट को रखें सुरक्षित

त्योहारी सीजन में डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. एक छोटी-सी गलती से कारण आपका बैंक अकाउंट चुटकियों में खाली हो जाएगी. आप इन खास बातों का ध्यान रखकर अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को स्कैम के जाल से बचा सकते हैं.