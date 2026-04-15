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Hindi NewsटेकAmazon ने खेला ₹1078380114500 का दांव तो उड़ी Elon Musk की नींद! क्या जेफ बेजोस बनेंगे स्पेस के नए किंग?

Amazon ने खेला ₹1078380114500 का दांव तो उड़ी Elon Musk की नींद! क्या जेफ बेजोस बनेंगे स्पेस के नए किंग?

जेफ बेजोस की अमेज़न ने मस्क के 'Starlink' को पछाड़ने के लिए ₹1,07,838 करोड़ ($11.57 बिलियन) में सैटेलाइट कंपनी Globalstar को खरीदने का ऐलान किया है. इस मेगा डील से अब सीधे मोबाइल फोन पर सैटेलाइट इंटरनेट मिलेगा, जिससे अंतरिक्ष में बेजोस और मस्क के बीच वर्चस्व की जंग और तेज हो गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:25 AM IST
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Amazon ने सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में बड़ा दांव खेलते हुए Globalstar को $11.57 बिलियन (करीब ₹1,07,838 करोड़) में खरीदने का ऐलान किया है.
Amazon ने सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में बड़ा दांव खेलते हुए Globalstar को $11.57 बिलियन (करीब ₹1,07,838 करोड़) में खरीदने का ऐलान किया है.

Amazon ने सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में बड़ा दांव खेलते हुए Globalstar को $11.57 बिलियन (करीब ₹1,07,838 करोड़) में खरीदने का ऐलान किया है. इस डील का सीधा मकसद Elon Musk की कंपनी Starlink को टक्कर देना है, जो फिलहाल इस सेक्टर में सबसे आगे है. टेक कंपनियां सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के इस तेजी से बढ़ते मार्केट में अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं, लेकिन Starlink की बराबरी करना आसान नहीं है.

Amazon का सैटेलाइट नेटवर्क होगा और मजबूत

इस डील के बाद Amazon के नेटवर्क में Globalstar के करीब 24 सैटेलाइट्स जुड़ जाएंगे. पहले से ही Amazon के पास 200 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं. कंपनी 2029 तक करीब 3,200 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात करने की योजना बना रही है. इसमें से आधे सैटेलाइट्स को एक तय समयसीमा के भीतर लॉन्च करना जरूरी है. Amazon इसी साल अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को शुरू करने की तैयारी भी कर रहा है.

क्या है Direct-to-Device (D2D) टेक्नोलॉजी

Globalstar की खासियत उसकी Direct-to-Device यानी D2D टेक्नोलॉजी है. इसका मतलब है कि मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है, बिना किसी टॉवर के. यह टेक्नोलॉजी खासतौर पर इमरजेंसी सर्विसेज और उन इलाकों में काम आती है जहां नेटवर्क कमजोर या बिल्कुल नहीं होता. Amazon इस तकनीक को 2028 तक बड़े स्तर पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है.

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Apple के साथ पार्टनरशिप जारी रहेगी

Apple पहले से ही Globalstar की सेवाओं का इस्तेमाल करता है. iPhone और Apple Watch में मिलने वाले Emergency SOS और Find My जैसे फीचर्स इसी नेटवर्क पर काम करते हैं. Amazon ने साफ किया है कि इस डील के बाद भी Apple के साथ यह पार्टनरशिप जारी रहेगी. Apple ने 2024 में Globalstar में करीब $1.5 बिलियन का निवेश भी किया था और कंपनी में 20% हिस्सेदारी ली थी.

Starlink की मजबूत पकड़

SpaceX का Starlink इस समय सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में सबसे आगे है. इसके पास करीब 10,000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है और यह दुनिया भर में 90 लाख से ज्यादा यूज़र्स को सेवा दे रहा है. Starlink हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड देता है और अब D2D टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है. ऐसे में Amazon के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला.

क्यों अहम है यह डील

एक्सपर्ट्स का मानना है कि Globalstar को खरीदकर Amazon न सिर्फ अपनी सैटेलाइट क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि D2D स्पेक्ट्रम में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. इससे Amazon को Starlink के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. साथ ही, यह डील सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी दिखाती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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